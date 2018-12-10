Какие нюансы надо учитывать при выборе антигеля для дизтоплива

Как известно, физико-химические свойства солярки существенно меняются при низких температурах. В состав этого вида топлива входят парафины, которые при понижении температуры начинают кристаллизоваться, отчего дизтопливо мутнеет, а его вязкость растет. При дальнейшем понижении температуры в солярке начинают формироваться мельчайшие сгустки парафинов (гель), который постепенно забивает микропоры фильтра, фактически блокируя подачу горючего к узлам топливной аппаратуры. В итоге двигатель просто не заводится.
Кстати, температура, при которой фильтр уже не прокачивается, называется предельной температурой фильтруемости (ПТФ). Это главный температурный показатель, на который владельцам дизельных авто необходимо обращать внимание при покупке солярки зимой. Если хотите быть уверены в надежной работе своего дизельного мотора, покупайте топливо, ПТФ которого гораздо ниже среднесуточной температуры воздуха в вашем регионе.
А как быть в ситуациях, когда есть сомнения (как правило, далеко не беспочвенные) в качестве дизтоплива, предлагаемого на некоторых российских АЗС? Выход один — при его заливке в бак обязательно добавлять специальную депрессорную присадку, которую на практике обычно называют антигелем, то есть продуктом, препятствующим образованию парафинового геля. Этот тип препаратов в зависимости от качества исходного топлива существенно понижает значение ПТФ, благодаря чему даже при весьма сильных морозах в солярке уже не происходит образование сгустков парафинов.
Депрессорных присадок на нашем рынке представлено около двух десятков, но антигели различных производителей не просто действуют по-разному, они могут быть небезопасны для современных систем впрыска Common-Rail. Почему? Оказывается, многие такие составы изготовлены на основе дешевых растворителей, которые могут запросто «протаскивать» через топливный фильтр воду. А вода, как известно, очень быстро «убивает» топливную аппаратуру дизеля.
К слову, многие автоконцерны осведомлены о наличии на рынке низкокачественных антигелей, а потому вводят соответствующие предупреждения или ограничения. Весьма показательным примером в этом смысле может служить грузовое подразделение Volvo, руководство которого, не желая нести ответственность за отдельных недобросовестных производителей автохимии, вообще запрещает применять какие-либо депрессорные присадки.
А зря, ведь безопасные «антигелевые» составы на рынке есть, в том числе и зарубежного производства. В частности, у нас такие продукты предлагает немецкая компания Liqui Moly, выпускающая антигель Diesel fliess-fit, при разработке которого были в полной мере учтены особенности российского дизтоплива. Добавление присадки Diesel fliess-fit позволяет намного (до −31º С) снизить предельную температуру фильтруемости солярки и, как подчеркивают разработчики, заодно улучшить ее цетановое число. Продукт выпускается в двух вариантах — в виде концентрата (с индексом «К»), а также в виде подготовленного к заливке препарата, рассчитанного примерно на 60 л горючего.
Важно отметить, что перед тем, как поступить в розничные торговые сети, препарат прошел сравнительные комплексные испытания в Российском государственном университете нефти и газа им. Н. М. Губкина. Результаты тестов показали, что Diesel fliess-fit и его концентрат не только улучшают низкотемпературные свойства дизельного топлива, но и заметно повышают его смазывающую способность.
В частности, диаметр пятна износа пар трения при добавлении этой присадки в обычное дизтопливо уменьшался почти на 20% в сравнении с опытами, когда в солярке не было присадки. Подобное качество антигеля Diesel fliess-fit, по мнению экспертов, способствует повышению ресурса ТНВД и улучшению эксплуатационных показателей дизельного мотора в целом.