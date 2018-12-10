Какие нюансы надо учитывать при выборе антигеля для дизтоплива

Как известно, физико-химические свойства солярки существенно меняются при низких температурах. В состав этого вида топлива входят парафины, которые при понижении температуры начинают кристаллизоваться, отчего дизтопливо мутнеет, а его вязкость растет. При дальнейшем понижении температуры в солярке начинают формироваться мельчайшие сгустки парафинов (гель), который постепенно забивает микропоры фильтра, фактически блокируя подачу горючего к узлам топливной аппаратуры. В итоге двигатель просто не заводится.

Кстати, температура, при которой фильтр уже не прокачивается, называется предельной температурой фильтруемости (ПТФ). Это главный температурный показатель, на который владельцам дизельных авто необходимо обращать внимание при покупке солярки зимой. Если хотите быть уверены в надежной работе своего дизельного мотора, покупайте топливо, ПТФ которого гораздо ниже среднесуточной температуры воздуха в вашем регионе.