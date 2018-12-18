Объявлена дата продаж обновленного Volkswagen Passat

В настоящее время подготовка к производству обновленной модели ведется на заводе VAG в Эмдене на севере Германии. Старт продаж запланирован на конец января 2019 года.

Что касается технических храктерситик европейской версии Passat, то концерн Volkswagen пока ограничился информацией об использовании в автомобиле «инновационных технологий в области систем управления и свежих решений для светотехники».

Сообщается также, что обновленная модель получит модернизированный мультимедийный комплекс, а среди обычных ДВС в силовой линейке по-прежнему найдется место для гибридной установки.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», американская версия обновленного Passat доступна с 2,0-литровым турбомотором мощностью 176 л. с. и увеличенным до 280 Нм крутящим моментом. Как и раньше, в качестве коробки передач в США предлагается шестиступенчатый «автомат».