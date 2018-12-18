На защиту Ликсутова и платных парковок от недовольных москвичей встали интернет-боты

История вокруг массового проявления недовольства столичных граждан политикой Дептранса Москвы неожиданно обрела градус, более характерный заокеанскому скандалу о «российском вмешательстве» в выборы нынешнего президента Америки.
Максим Строкер

Все «чудесатее и чудесатее», — наверняка сказала бы кэрроловская Алиса, узнав, что сейчас творится вокруг волеизъявления граждан, голосующих за отставку главы московского Дептранса Максима Ликсутова.

Напомним, что последней каплей, вновь спровоцировавшей всплеск негатива в адрес этого чиновника, стало решение городских властей резко повысить с 15 декабря 2018 года плату за парковку в центре столицы — сразу до 380 рублей в час с одновременной отменой возможности бесплатно парковаться в выходные и прочими урезаниями.

По традиции, установленной при деятельном участии Максима Станиславовича Ликсутова несколько лет назад, введение платы за стоянку на новых улицах или повышение ее размера происходит, чаще всего, перед Новым Годом. Так сказать, в качестве подготовки к периоду времени, когда граждане будут готовы заплатить любые деньги за стоянку — праздник же, все равно где-то и как-то нужно парковаться!

На сей раз возмущение московских водителей привело к тому, что на него отреагировало сообщество «Синие ведерки», разместив петицию на сайте change.org с требованием отправить в отставку г-на Ликсутова, отменить введенные с 15 декабря новые правила пользования платными парковками и вообще ликвидировать платные парковки как способствующие «сегрегации жителей города по имущественному и иным признакам, и являющиеся откровенным пренебрежением к общественному мнению».

Народ стал достаточно бодренько голосовать в поддержку этой петиции, несмотря на то, что формально подобные требования властям РФ — не указ. Обнаружив необычайно высокую гражданскую активность москвичей против политики столичного Дептранса, «ведерки» решили провести митинг с аналогичными требованиями.

Формальных претензий у столичных чиновников к его организаторам, видимо, не нашлось и мероприятие разрешили провести. Но, так сказать, «в лесу», подальше от центральных улиц — в парке Сокольники в воскресенье, 23 декабря в 14.00.

А тем временем в интернете начались упомянутые в начале материала «чудесатости». К 17 декабря, то есть почти за 10 дней существования петиции, под требованием уволить Ликсутова на сайте change.org подписалось порядка 300 000 человек. Это действительно много. Большее количество подписей там, помнится, набрала лишь петиция с требованием отправить в отставку премьера Дмитрия Медведева, размещенная в 2016 году.

А в ночь с 17 на 18 декабря произошла массовая скрутка голосов и на утро петиция потеряла более половины подписчиков (с 300 000 до 146 000). Число подписантов обрезал сам ресурс сhange.org в связи с тем, что, по мнению его специалистов, с субботы до понедельника происходила массовая накрутка голосов на петицию (так бывает, когда «счетчик» накручивают не живые люди, а интернет-боты.), которые были отслежены и удалены. В тоже время подписавшие обращение граждане массово жалуются в комментариях на то, что их голоса пропали и ресурс предлагает подписать петицию заново.

Насколько мы понимаем, это первый в истории этого ресурса в русском сегменте масштабный случай. Напомним, что буквально на прошлой неделе накрутка голосов в опросе «Синих ведерок» о готовности людей выйти на митинг была обнаружена участниками сообщества на специализированной SMM-бирже, где шла покупка голосов тех, кто проголосует за «не готов».

Понятно, что никто кроме спецслужб не в состоянии точно указать на организатора этой уникальной для российских петиций хакерской атаки. Зато фамилию человека, который больше всех выигрывает от дискредитации результатов данного сбора подписей, логика подсказывает безальтернативно.

Заинтересованная сторона обесценивая подписей и значимости самой платформы, на которой они размещены, очевидна. Но для нас из всей этой истории есть огромный плюс. Он в том, что раз эта сторона перешла в наступление, значит сердечко у кого-то екнуло, — заявили по этому поводу представители «Синих ведерок». — Мы ни чьих голосов никогда не покупали, поэтому теперь, как бы не развивалась ситуация с петицией, она вторична, а основная наша цель — мероприятие, которое состоится 23 декабря в 14.00 в парке Сокольники — митинг «Останови Ликсутова». Жаль конечно, что сегодня утром мы не смогли традиционно порадовать вас новым впечатляющим числом подписавшихся под обращением граждан, но главное, что тот, кому надо, очень живо представил себе цифру и в 400 000 и в 500 000 и может даже в миллион человек, высказавших свое негодование таким вопиющим нарушением их прав и интересов. Представил и понял, что это вполне реально. Вопрос в том, сделает ли этот кто-то правильные выводы. Ведь заметать мусор под ковер — это только временный выход.

парковка, платная парковка, дептранс
18 декабря 2018
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