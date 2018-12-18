На защиту Ликсутова и платных парковок от недовольных москвичей встали интернет-боты

Все «чудесатее и чудесатее», — наверняка сказала бы кэрроловская Алиса, узнав, что сейчас творится вокруг волеизъявления граждан, голосующих за отставку главы московского Дептранса Максима Ликсутова.

Напомним, что последней каплей, вновь спровоцировавшей всплеск негатива в адрес этого чиновника, стало решение городских властей резко повысить с 15 декабря 2018 года плату за парковку в центре столицы — сразу до 380 рублей в час с одновременной отменой возможности бесплатно парковаться в выходные и прочими урезаниями.

По традиции, установленной при деятельном участии Максима Станиславовича Ликсутова несколько лет назад, введение платы за стоянку на новых улицах или повышение ее размера происходит, чаще всего, перед Новым Годом. Так сказать, в качестве подготовки к периоду времени, когда граждане будут готовы заплатить любые деньги за стоянку — праздник же, все равно где-то и как-то нужно парковаться!