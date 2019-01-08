АВТОВАЗ выпускает обновленный LADA Largus

LADA Largus FL отличается от предшественника перелицованной передней частью кузова, выполненной в корпоративном Х-стиле с новыми бамперами, другой оптикой, измененной решеткой радиатора. Не исключено, что рестайлинг коснется также и салона.

Что касается технической составляющей, то никаких изменений в этом отношении не запланировано, и силовая линиейка обновленной Largus останется прежней. Хотя ранее АВТОВАЗ обещал оснащать универсал 1,8-литровым мотором и автоматической коробкой передач.

По предварительной информации серийные версии обновленной LADA Largus FL выйдут осенью 2019 года.

Напомним, что, что популярный в России бюджетный универсал выпускается с 2012 года и оснащается 1,6-литровым двигателем, доступным в двух вариантах — мощностью 87 и 106 л. с.