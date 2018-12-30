Тест-драйв Volvo XC60: потомок нормандских конунгов

По завету великих конунгов, если плыть — то только за океан, а если ехать — то в самую отдаленную точку континента. Главное, во время путешествия сберечь силы для грандиозных дел и открытий. Для этого вящие маги из компании Volvo под мантры бога Одина смело заглядывают в будущее, заимствуя там передовые технологии.

Видимо, за тысячелетия они окончательно устали от опасных скитаний по миру на своих спартанских драккарах, продуваемых всеми ветрами. Поэтому теперь, движимые врожденным чувством самосохранения, варяги задались целью сделать самые комфортные, умные и безопасные колесницы.

Получилось у них это или нет — другой вопрос. С тем, что вытворяют на этом поприще соседние тевтонцы, спорить сложно. Но стараются норманы на чистую скандинавскую совесть, и пример тому — Volvo XC60 второго поколения.