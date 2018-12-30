Тест-драйв Volvo XC60: потомок нормандских конунгов

Какой варяг стал на Руси таким же желанным гостем, как его седой предок Рюрик? Правильно — Volvo. Шведы бы вряд ли придумали свои знаменитые колесницы, если бы не были потомками воинственных странников, открывших Америку задолго до Колумба. В чем-чем, а в средствах передвижения они толк знают.
По завету великих конунгов, если плыть — то только за океан, а если ехать — то в самую отдаленную точку континента. Главное, во время путешествия сберечь силы для грандиозных дел и открытий. Для этого вящие маги из компании Volvo под мантры бога Одина смело заглядывают в будущее, заимствуя там передовые технологии.
Видимо, за тысячелетия они окончательно устали от опасных скитаний по миру на своих спартанских драккарах, продуваемых всеми ветрами. Поэтому теперь, движимые врожденным чувством самосохранения, варяги задались целью сделать самые комфортные, умные и безопасные колесницы.
Получилось у них это или нет — другой вопрос. С тем, что вытворяют на этом поприще соседние тевтонцы, спорить сложно. Но стараются норманы на чистую скандинавскую совесть, и пример тому — Volvo XC60 второго поколения.
Принадлежность этого персонажа к известному клану, конечно, можно узнать благодаря традиционной радиаторной решетке с фирменной полосой по диагонали и характерным вертикальным задним фонарям. Однако радикально перекроенный костюмчик преобразил «шведа» не на шутку, придав ему лоска и респектабельности. Динамичный приземистый силуэт с удлиненным капотом выглядит дорого и эффектно.
Кажется, что в просторных апартаментах XC60 с обивкой сидений янтарного цвета, свежо и солнечно в любую погоду. Интерьер украшен панелями под дерево и кожаной обивкой с филигранной прострочкой — все это гармонично обрамляет эффектный алюминиевый молдинг.
Декор в стиле консервативного минимализма с легкими футуристическими мотивами во многом перекликается с одноплатформенным XC90. А на центральной консоли с вертикальным «планшетом» медиасистемы между двумя дефлекторами обдува, легко узнается ряд аналогичных элементов управления. При этом каждый квадратный сантиметр скандинавской территории окультурен со вкусом, а качество материалов здесь на самом высоком уровне.
Как известно, шведы в своих последних моделях бескомпромиссно избавились от традиционных кнопок, так что самым убежденным консерваторам придется привыкать к сенсорному общению с интеллектуальной медиасистемой Sensus. Впрочем, на большом экране трудно промахнуться мимо огромных символов, отклик на касание у тачскрина моментальный, да и графика сносная. Тем более, что в медиакомплексе Sensus навигация и развлечения доступны по голосовой команде, и при условии отсутствия посторонних шумов, это действительно неплохо работает.
Водитель любой комплекции наверняка оценит великолепно спрофилированное кресло, оснащенное широким диапазоном настроек, включая регулировку длины подушки и параметров боковой поддержки. А задним пассажирам вряд ли придется жаловаться на отстуствие свободного пространства как над головой, так и в ногах.
Зажигание в XC60 включается с помощью традиционного для Volvo миниатюрного джойстика, расположенного на центральном тоннеле. 190-сильный тубодизель объемом 2,0 л на холостых оборотах вибрациями себя не выдает и работает бесшумно.
При старте тестовый полноприводный D4, как будто взмывает над бренной землей и степенно плывет на воздушной подушке вперед. На педаль газа турбодизель реагирует мгновенно, бодро выстреливая с самых низов и стабильно разгоняясь по мере приближения к средним оборотам. Восьмиступенчатый «автомат» совсем не спит и работает оперативно. Но при всем при этом искра в шведском темпераменте вроде бы имеется, но до огня далеко. Даже в режиме движения Dynamic системы Drive Mode, «швед» остается холодным и расчетливым.
Хотя, несмотря на типично нордический характер, драйва в условиях городской езды и при обгонах фур вполне хватает. И уж совсем обрадует аппетит XC60 — в смешанном режиме ему требуется чуть больше 6 л на сотню.
Главное, что никуда не делись традиционные приоритеты Volvo — комфорт и безопасность, которые оценят состоятельные домохозяйки и обеспеченные метросексуалы. Мягкая и в то же время собранная подвеска равнодушна к мелким изъянам асфальта и обеспечивает великолепную плавность хода. Штурвал с размеренными реакциями напрочь лишен спортивных амбиций, зато стабильно удерживает траекторию движения и предельно предсказуем.
Так что в этой колеснице найдется все, чтобы получать удовольствие от комфортного и безопасного движения. Иногда даже кажется, что с максимально возможной электронной начинкой, включающей комплекс безопасности IntelliSafe, «швед» готов почти все делать за водителя. И многим нашим своенравным соотечественникам к этому придется привыкать.
В этом отношении Volvo XC60 найдет довольно веские аргументы, чтобы смело противопоставить себя знаменитой «немецкой тройке». Хотя слегка портит картину ценовая политика шведского бренда. На российском рынке кроссовер доступен только в полноприводном варианте с безальтернативным восьмиступенатым «автоматом» в двух бензиновых комплектациях — T5 (249 л. с) и T6 (320 л. с.), а также в двух дизельных — D4 (190 л. с.) и D5 (235 л. с.). Диапазон цен варьируется от 3 225 000 за Т5 до 4 120 000 рублей за Т6.
В то время как базовый Audi Q5 c мотором аналогичной мощности 249 л. с предлагается дешевле — за 3 160 000, да и BMW X3 стартует от 3 120 000 за 184-сильный вариант. Среди «немцев» в стандартной версии дороже только Mercedes-Benz GLC-класс с турбодизелем мощностью 170 л. с. за 3 470 000 «деревянных».