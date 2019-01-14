Skoda продала 1,25 млн. автомобилей в 2018 году

В 2018 году мировые продажи машин марки Skoda увеличились на 4,4%, достигнув отметки 1 253 700 единиц. Это на 4,4% больше аналогичного показателя 2017 года, составившего 1 200 500 штук.

Наиболее продаваемой моделью бренда остается лифтбек Octavia. При этом общий рост реализации отмечен за счет кроссоверов Skoda — Kodiaq и Karoq.

Напомним, что в 2019 году компания планирует расширить свою модельную линейку за счет вывода на рынок новой модели Skoda Scala и серийной версии концепт-кара Vision X.

Кроме того, в наступившем году компания намерена представить публике свой первую серийную машину с plug-in-гибридной силовой установкой и первый электромобиль Skoda.