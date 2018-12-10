Какая зимняя резина лучше для кроссовера в городе

Что предпочесть в зимних покрышках: шипы или «липучку»? Брутально «зубастый» протектор или с развитыми каналами водотвода? А если машина — кроссовер? А если основная езда — по городу? Ответы на подобные вопросы, на самом деле, очень сильно зависят от конкретных условий эксплуатации.
Максим Строкер

Только-только автор этих строк «переобул» месяц назад свою личную машину в зимнюю финскую шипованную резину, как по дороге домой «поймал» какую-то малоприметную железяку на асфальте — два правых колеса долой. Из комплекта в живых осталась лишь пара Hakkapeliitta модели, которую найти уже не крайне сложно.

Надо сказать, что отчасти я даже благодарен тому негодяю, который «заминировал» проезжую часть передо мной. Дело в том, что за время езды на этой «хакке» я пришел к двум выводам. Первый: шипы на резине, если ты ежедневно не катаешься по льду замерзшего озера, в принципе не нужны, а иногда просто вредны.

В Москве, например, даже тончайший слой снега коммунальщики обязательно засыпают толстым слоем противогололедных реагентов. Поэтому машины в столице ездят, преимущественно, либо по асфальту, либо по слякотной снежной каше. Шипы тут не помогут. И даже наоборот, на них машина порой при торможении едет как по рельсам, не думая останавливаться.

Второй вывод: рисунок протектора даже зимней резины, опять же, для преимущественно городских и трассовых условий эксплуатации, следует выбирать с выраженными «водоотводами», а не просто зубастый.

«Зубы» протектора полезны для преодоления снежных заносов. А при езде зимой по асфальтированным дорогам, как показывает практика, куда важней не это, а способность колеса отводить воду и слякоть из пятна контакта с дорогой.

Да, и третий вывод (чуть не забыл о нем!): я больше никогда не куплю всячески распиаренную финскую резину — она отнюдь не настолько хороша, насколько дорого стоит. Исходя из вышеизложенного, я приступил поисками новых покрышек в районе 5000 рублей за колесо размера R16.

Более дорогой сегмент не рассматривался из принципиальных соображений — там стоимость в большей степени определяется пафосностью бренда и новизной модели покрышки, нежели ее реальными рабочими свойствами. Перебор колес-кандидатов был довольно долог, поскольку сопровождался чтением массы отзывов в интернете реальных автолюбителей.

Тесты резины, публикуемые в профильных изданиях, тоже учитывались, но только в качестве факультативной информации, поскольку я более чем хорошо осведомлен как и почем обычно в них на самом деле определяют модель-победительницу.

Как бы то ни было, но в конце концов я остановился на марке и модели покрышки, о которой вначале поисков даже и не задумывался. «Пересесть» на Hankook Winter I Cept Evo 2 после Hakkapeliitta — кто бы мог подумать! Однако тот, кто внимательно прочитал все вышеизложенное прекрасно меня поймет.

Нормальная зима — со снегом и слякотью — в нашем регионе наступила всего несколько недель назад и более-менее взвешенное собственное мнение об этой фрикционной резине у меня сформировалось не сразу. Замечу, что прямо с первых метров езды на новых колесах уже не пожалел, что избавился от шипов на зимней резине.

При езде по асфальту — точно также тихо, как и на летней резине. Нет шипов — нет грохота! И еще без них машина в повороты четче входит — все-таки шипы добавляют авто склонности к боковому скольжению на чистом «камне».

Если честно, поначалу здорово напрягался при езде по затянутому ледком покрытию — все-таки без «когтей на лапах» (шипов, то есть) было как-то боязно. Но выяснилось, что манеру езды, в связи со сменой резины, менять в этом случае не пришлось. То ли пресловутый рисунок протектора, то ли состав резины Winter I Cept Evo 2 в этом виноваты, но факт остается фактом. Езжу и не парюсь, как говорится.

Одна из самых больших «засад» зимой — торможение. По асфальту этот Hankook замедляется без нареканий — адекватно и прогнозируемо. А на слякоти и «каше» он вообще прекрасен: все-таки не зря мне понравился его рисунок протектора — с мощными водоотводами.

Довелось покататься и по загородным трассам, где то снежный накат, то колея, то чистый асфальт. Ну никаких ухудшений в управляемости, торможении и прочих «дисциплинах» по сравнению с именитой шипованной «финкой» не обнаружилось. А на чистом асфальте — так вообще на голову выше нее оказался Winter I Cept Evo 2!

В одной только категории эта азиатская резина вызвала некоторые нарекания — при хулиганской езде по засыпанному снегом полю: когда сугроб бампером расталкиваешь, периодически недостает у Evo 2 зубастости — приходится буксовать, да.

Но тут уж кто на что учился, как говорится: хочешь поработать трактором обувай машину в тракторные же покрышки и не в чем себе не отказывай. А раз планируешь ездить как белый человек, по дорогам — вполне можешь обойтись цивилизованной Hankook Winter I Cept Evo 2.

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10 декабря 2018
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