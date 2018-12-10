Какая зимняя резина лучше для кроссовера в городе

Только-только автор этих строк «переобул» месяц назад свою личную машину в зимнюю финскую шипованную резину, как по дороге домой «поймал» какую-то малоприметную железяку на асфальте — два правых колеса долой. Из комплекта в живых осталась лишь пара Hakkapeliitta модели, которую найти уже не крайне сложно.

Надо сказать, что отчасти я даже благодарен тому негодяю, который «заминировал» проезжую часть передо мной. Дело в том, что за время езды на этой «хакке» я пришел к двум выводам. Первый: шипы на резине, если ты ежедневно не катаешься по льду замерзшего озера, в принципе не нужны, а иногда просто вредны.

В Москве, например, даже тончайший слой снега коммунальщики обязательно засыпают толстым слоем противогололедных реагентов. Поэтому машины в столице ездят, преимущественно, либо по асфальту, либо по слякотной снежной каше. Шипы тут не помогут. И даже наоборот, на них машина порой при торможении едет как по рельсам, не думая останавливаться.

Второй вывод: рисунок протектора даже зимней резины, опять же, для преимущественно городских и трассовых условий эксплуатации, следует выбирать с выраженными «водоотводами», а не просто зубастый.