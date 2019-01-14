Toyota и Lexus за 2018 год продали в России 132 805 машин

По итогам 2018 года ООО «Тойота Мотор» реализовала на российском рынке 132 805 автомобилей Toyota и Lexus, превысив результат прошлого года на 12,6%. При этом ее доля на российском рынке составила 7,4%.

Официальные дилеры Toyota реализовали 108 492 автомобиля, что позволило на 15% превысить показатели 2017 года. Доля этого бренда увеличилась с 5,9% до 6,0%.

Локомотивами продаж, по данным представителей «Тойота Мотор», стали новое поколение Toyota Camry, Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Fortuner.

Сообщается, что за прошлый год было продано 33 700 новых Camry, что на 20% больше чем в 2017-ом.

Также за 2018-й год в нашей стране нашли своих покупателей 25 980 Land Cruiser (на 18% больше чем ранее). Среди них было реализовано 17 580 Land Cruiser Prado и 8 400 Land Cruiser 200.