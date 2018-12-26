Тест-драйв Skoda Oсtavia: цвет настроения — Сombi!

Фото Алексей Батушенко
Так повелось, что в России автовладельцы не особо привечают машины с кузовом «универсал». Чего стоит одно только просторечное уничижение легковушек таким пренебрежительным прозвищем «сарай»! Но сотрудники портала «АвтоВзгляд», разъезжая на Skoda Oсtavia Combi, только радовались машине и ее возможностям.
Алексей Батушенко

Не знаю кто как, а лично я всегда неровно дышал к универсалам. Даже тогда, когда большинство из встречавшихся на дорогах машин этого класса назывались либо «Жигули», либо «Волга», не считая редких «турингов» от BMW или «соток» Audi.

И каждый раз, когда в распоряжение портала «АвтоВзгляд» попадает универсал той или иной марки, для автора этих строк это становится своего рода ностальгическим приветом из 90-х. Что происходит, надо признать, достаточно редко — на отечественном авторынке кроме Skoda Oсtavia Сombi представлено, мягко говоря, не много машин в аналогичном «форм-факторе». Поэтому встреча с «чехом» в этой модификации особенно порадовала.

Тем более, что в наши руки он попал со 180-сильным бензиновым турбомотором под капотом и 7-ступенчатым «роботом» в трансмиссии. С такими техническим данными назвать его скучной машиной для прагматичного водителя язык просто не поворачивается.

Да и цвет тестового экземпляра тоже оказался под стать «настрою», создаваемому заявленными кондициями энерговооруженности.

Ярко-голубой Denim металлик машине пришелся явно к лицу. В общем, «цвет настроения — синий», как ревет сейчас из каждого утюга один популярный среди «школоты» престарелый певец.

Помимо топового тандема мотор-трансмиссия, «наша» Oсtavia Combi была по-максимуму «нафарширована» всеми возможными опциями, которые только может сейчас предложить Skoda потенциальному покупателю. Начиная с дорогой цветной мультимедийки на центральной консоли и заканчивая стеклянной крышей с люком, а также подогревами всего и вся, электроприводом пятой двери и даже настраиваемым цветом «эстетической» подсветкой салона.

Детям эта система, кстати, настолько понравилась, что за право выбора цвета (синий или розовый), которым должны были гореть светодиоды в отделке дверей, чуть не разгорелась нешуточная драка. Пришлось волевым решением включить зеленый. Вот такой у меня цвет настроения, имею право!

Говоря о любом универсале, просто нельзя обойти вниманием багажник! Если не складывать спинки задних сидений, то его полезный объем у Oсtavia Сombi составляет внушительные 610 литров.

А высадив задних пассажиров и «завалив» задние кресла, получаем 1740 литров готового под загрузку объема. Замечу, что «полукоммерческого» масштаба перевозками, требующими столь серьезного пустого пространства в машине, нам в ходе тест-драйва заняться не довелось.

Однако удалось убедиться, что инженеры компании, ответственные за «грузовые» способности Oсtavia Сombi, хлеб свой не зря едят. В середине заднего дивана универсала имеется люк для перевозки длинномеров: лыж, досок каких-нибудь и тому подобного.

Оказалось, что это отверстие только с виду невелико. На самом деле в него легко и непринужденно проскальзывает пятилетний ребенок в пухлом зимнем уличном облачении! И потом ни в какую не желает покидать обнаруженную им «норку».

На ходу Skoda Oсtavia Сombi, как и следовало ожидать от 180 л. с. и DSG, ведет себя отнюдь не как чинный «семьянин». 7,5 секунд «до сотни» в состоянии удовлетворить «гоночные» амбиции большинства горожан, мнящих себя активными драйверами. С управляемостью тут, как и положено отпрыску семейства VAG, тоже все хорошо. Но есть нюанс. Кузов «универсал» придает ездовому характеру легковушки некоторую индивидуальность.

Более тяжелая задняя часть (по сравнению со стандартной Oсtavia лифтбек) придает машине чуть большую плавность на ходу. Кроме того, в поворотах «сарай» более стабилен на траектории. Возможно, этот связано не только с большей массой кормы, но и с иными настройками задней подвески.

Традиционно не обойдем вниманием расход топлива, демонстрируемый борткомпьютером Skoda Oсtavia Сombi. По паспорту для модификации со 180-сильным мотором он заявлен на уровне 6,1 л/100 км. Реально же удалось добиться показателя в 6,5 литров бензина «на сотню», при чем в режиме «Трасса» на скорости 75 км/ч при включенном адаптивном круиз-контроле. В смешанном же цикле, даже по пустому ночному городу, менее 8,5 л/100 км. получить не удалось. А при стандартно-московской езде — ниже 10—12 л/100 км опуститься не выходит, как ни старайся.

Что касается цен на Oсtavia Сombi, то они стартуют от 1 300 000 рублей. А в максимальной комплектации, если еще добавить несколько приятных опций, могут перевалить и за все 2 000 000 — какой у вас сейчас цвет настроения?

29 декабря 2018
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