Тест-драйв Skoda Oсtavia: цвет настроения — Сombi!

Не знаю кто как, а лично я всегда неровно дышал к универсалам. Даже тогда, когда большинство из встречавшихся на дорогах машин этого класса назывались либо «Жигули», либо «Волга», не считая редких «турингов» от BMW или «соток» Audi.

И каждый раз, когда в распоряжение портала «АвтоВзгляд» попадает универсал той или иной марки, для автора этих строк это становится своего рода ностальгическим приветом из 90-х. Что происходит, надо признать, достаточно редко — на отечественном авторынке кроме Skoda Oсtavia Сombi представлено, мягко говоря, не много машин в аналогичном «форм-факторе». Поэтому встреча с «чехом» в этой модификации особенно порадовала.

Тем более, что в наши руки он попал со 180-сильным бензиновым турбомотором под капотом и 7-ступенчатым «роботом» в трансмиссии. С такими техническим данными назвать его скучной машиной для прагматичного водителя язык просто не поворачивается.

Да и цвет тестового экземпляра тоже оказался под стать «настрою», создаваемому заявленными кондициями энерговооруженности.