BMW отзывает в России машины из-за неполадок в двигателе

Под отзыв попали 684 экземпляра BMW M550i xDrive и BMW 750i (Li) xDrive (серия G11/G12/G30), реализованные с августа 2015 года по август 2018 года. Причиной отзыва указанных авто стало неисправное программное обеспечение, которое может повредить мотор при специфических условиях эксплуатации. На некоторых автомобилях не исключен выход из строя зеркал цилиндров двигателя внутреннего сгорания.

На неисправных машинах засчет производителя будет проведено перепрограммирование и кодирование блоков управления мотором. Кроме того, на всех автомобилях тщательно проверят состояние двигателя, и в случае необходимости — отремонтируют.

С этой целью уполномоченные представители изготовителя ООО «БМВ Русланд Трейдинг» проинформируют владельцев автомобилей BMW о необхдимости предоставить автомобили в ближайший дилерский центр.