Обновленный BMW 7-й серии впервые сфотографировали без камуфляжа

Удалось нашим зарубежным коллегам разузнать и некоторые технические подробности о новинке. По их данным, в США модификации 740i, которую предложат как с задним, так и с полным приводом, достанется двигатель в 335 или 340 л. с. в зависимости от региона. «Зеленую» версию 745e укомплектуют гибридной установкой мощностью в 388 «лошадей». Под капотом старшей же 750i поселится мотор в 523—530 сил.

В линейке останется и M760i, которую в настоящее время не производят и не продают. Этой модификации, прежде чем она вернется в шоу-румы, предстоит пройти модернизацию, дабы соответствовать новым требованиям по выбросам вредных веществ.

С какими агрегатами обновленная баварская «семерка» доберется до России — пока неизвестно. Как неизвестны и ориентировочные сроки начала продаж.