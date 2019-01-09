Обновленный BMW 7-й серии впервые сфотографировали без камуфляжа

В Сеть просочился снимок обновленного седана BMW 7-й серии, публичная премьера которого состоится лишь через несколько месяцев. Примечательно, что на фотографии мы видим машину без камуфляжа — очевидно, ее поймали в объектив на закрытой презентации.
Концептуальный кроссовер BMW iX7, представленный в прошлом году, запомнился многим по огромной радиаторной решетке — это сомнительное дизайнерское решение вызвало в кругах автолюбителей много споров. Но, похоже, не только флагманский баварский SUV будет «носить» гигантский «гриль»: та же судьба уготовлена обновленной 7-й серии.
По крайней мере, громадную решетку радиатора мы отчетливо видим на снимке, опубликованном на портале Motor1. Кроме того, судя по фотографии, обновленная баварская «семерка» обзавелась видоизмененной — и похоже, лазерной — оптикой, перелицованным бампером и чуть подретушированным капотом.
Удалось нашим зарубежным коллегам разузнать и некоторые технические подробности о новинке. По их данным, в США модификации 740i, которую предложат как с задним, так и с полным приводом, достанется двигатель в 335 или 340 л. с. в зависимости от региона. «Зеленую» версию 745e укомплектуют гибридной установкой мощностью в 388 «лошадей». Под капотом старшей же 750i поселится мотор в 523—530 сил.
В линейке останется и M760i, которую в настоящее время не производят и не продают. Этой модификации, прежде чем она вернется в шоу-румы, предстоит пройти модернизацию, дабы соответствовать новым требованиям по выбросам вредных веществ.
С какими агрегатами обновленная баварская «семерка» доберется до России — пока неизвестно. Как неизвестны и ориентировочные сроки начала продаж.