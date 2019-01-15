Названа дата начала продаж в России нового KIA Ceed SW

KIA Motors распространила сообщение о том, что продажи универсала KIA Ceed Sportswagon (SW) нового, третьего поколения стартуют на российском рынке 28 января 2019 года.

Цены на новый Ceed SW, обладающий багажными отделением объемом 625 литров, составят от 1 084 900 до 1 624 900 рублей. Модель будет представлена в 9 комплектациях.

Линейка двигателей для KIA Ceed SW нового поколения, включает три бензиновых мотора. 1,4-литровый атмосферный агрегат (100 л. с., 134 Нм) будет работать в паре с шестиступенчатой МКП. Хорошо знакомый потребителю 1,6-литровый атмосферник (128 л. с., 154,6 Нм) предназначен для агрегатирования как с такой же «механикой», так и с 6-ступенчатой АКП. А 1,4-литровый мотор T-GDI с турбонаддувом (140 л. с., 242 Нм) рассчитан на работу с преселективной трансмиссией 7DCT.

Список предлагаемых для Ceed SW опций и систем практически не уступает тому, который доступен покупателям пятидверного хэтчбека Ceed.