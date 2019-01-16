Баварцы опубликовали тизер обновленного BMW 7-серии

Накануне немецкий производитель сообщил, что премьера представительского седана BMW 7-серии состоится 16 января. Некоторое время назад в Сети уже появились изображения обновленного баварского флагмана.

«Семерка» получила модернизированную оптику, видоизмененный обвес, объемную решетку радиатора, похожую на аналогичный элемент кроссовера BMW X7, а также другой капот.

В силовую линейку рестайлинговой модели, которую предложат как с задним, так и с полным приводом, по-прежнему войдут бензиновые и дизельные моторы. Не обойдется и без гибридной версии с установкой мощностью в 388 сил.

Сейчас на российском рынке базовая версия BMW 7-серии с 2,0-литровым 249-сильным турбомотором доступна по минимальной цене от 4 920 000 рублей. Топопвый вариант с V12 мощностью 610 л. с. стоит 10 910 000 рублей.