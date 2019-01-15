Как сотрудники ГИБДД «разводят» водителей с детьми

Ни для кого не секрет, что многие автовладельцы, получившие заветную «корочку» противозаконным способом, откровенно «плавают» в ПДД. Да, им известно, что ехать под «кирпич», равно как и на красный сигнал светофора, нельзя. Но попробуйте копнуть глубже — скажем, поинтересуйтесь про ограниченную или недостаточную видимость — и большинство из них стыдливо опустит глаза, неуклюже меняя тему разговора.

Невежеством водителей нередко пользуются особо предприимчивые сотрудники придорожной полиции. Нащупают в потоке незнайку — да отрываются на нем, зарабатывая жене на новенький iPhone и «срубая палочки». Каким образом? Да самым обыкновенным! Обвиняют автомобилистов в том, за что в действительности никакие штрафы не предусмотрены. Например, в отсутствии опознавательного знака «Перевозка детей» на кузове легковушки.