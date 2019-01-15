Как сотрудники ГИБДД «разводят» водителей с детьми

В ПДД прописано лишь одно требование, предъявляемое к автомобилистам-родителям — использование при перевозке своих детей специального удерживающего устройства, проще говоря, автокресла или автолюльки. Однако доблестные сотрудники ГИБДД, несмотря на законодательство, иной раз не упускают возможности «докопаться» до другой детали — отсутствия специальной наклейки «Дети» на заднем стекле автомобиля.
Ни для кого не секрет, что многие автовладельцы, получившие заветную «корочку» противозаконным способом, откровенно «плавают» в ПДД. Да, им известно, что ехать под «кирпич», равно как и на красный сигнал светофора, нельзя. Но попробуйте копнуть глубже — скажем, поинтересуйтесь про ограниченную или недостаточную видимость — и большинство из них стыдливо опустит глаза, неуклюже меняя тему разговора.
Невежеством водителей нередко пользуются особо предприимчивые сотрудники придорожной полиции. Нащупают в потоке незнайку — да отрываются на нем, зарабатывая жене на новенький iPhone и «срубая палочки». Каким образом? Да самым обыкновенным! Обвиняют автомобилистов в том, за что в действительности никакие штрафы не предусмотрены. Например, в отсутствии опознавательного знака «Перевозка детей» на кузове легковушки.
В подобной ситуации оказался читатель портала «АвтоВзгляд», встретившийся с гаишниками неподалеку от школы, где учатся его дети. Осмотрев транспортное средство — убедившись в трезвости водителя и наличии двух автокресел — сотрудник ГИБДД поинтересовался у автовладельца, почему на заднем стекле его Hyundai Tucson нет опознавательного знака «Перевозка детей».
Инспектору не повезло: не на того нарвался. Герой этой истории — автомобилист с внушительным стажем — Правила дорожного движения знает получше некоторых правоохранителей. И потому ему не составило никакого труда поставить обнаглевшего полицейского на место, напомнив ему, что соответствующий знак клеится лишь на автобусы.
Для тех, кто не знал, да еще и забыл, рассказываем. К организаторам перевозок несовершеннолетних граждан предъявляется ряд особых требований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.12.2013 № 1177.
В числе этих самых требований есть и «детские» опознавательные знаки, которые должны быть на всех автобусах, осуществляющих транспортировку восьми и более ребятишек. Частных водителей за нарушение сего правила штрафуют на 3000 рублей, должностных лиц — на 25 000 целковых, а юридические лица — аж на 100 000.
Помните об этом на случай, если однажды и вам «посчастливится» встретиться на дороге с гаишником — то ли в самом деле некомпетентным, то ли очень жадным…