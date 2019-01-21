Объявлена дата старта продаж кроссовера Geely Emgrand X7

Продажи обновленного Geely Emgrand X7 на отечественном рынке начнутся 23 января, — такое сообщение распространило российское представительство китайского бренда. Представители компании говорят о 230 улучшениях конструкции, полученных моделью в ходе рестайлинга.

Изменения коснулись шумоизоляции, управляемости, дизайна, безопасности, силовых агрегатов и прочих аспектов. В экстерьере кроссовера самым заметным изменением стали новая решетка радиатора и светодиодные дневные ходовые огни в форме «ковша Большой Медведицы».

В салоне машины новый дизайн получила цифровая приборная панель, а центральная консоль обзавелась 9-дюймовым сенсорным дисплеем.

Цены и комплектации рестайлингового Geely Emgrand X7 будут объявлены в ходе официальной презентации кроссовера, запланированной на 23 января.