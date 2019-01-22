Названы сроки появления в России нового Mitsubishi L200

По словам топ-менеджера Mitsubishi, новый L200 приедет на российский рынок уже в марте. О ценах и спецификациях, вероятно, будет объявлено ближе к старту продаж.

Напомним, что вставший на конвейер тайского завода Лаем Чабанг пикап получил более эффективные тормозные механизмы, совершенно новую шестискоростную трансмиссию Aisin и расширенный функционал фирменной системы полного привода Super Select.

А еще внедорожник обзавелся целой россыпью продвинутых опций. В частности, системой предотвращения столкновений, мониторингом по всему периметру авто и помощником при парковке.

Двигатель — проверенный опытом, экономичный и бодрый дизель объемом 2,4 литра. Кстати, портал «АвтоВзгляд» уже успел опробовать новинку в деле: подробнее о тест-драйве — здесь.