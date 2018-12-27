Пять самых ожидаемых в России кроссоверов 2019 года

А вы уже написали письмо Деду Морозу с просьбой подкинуть немного здоровья, радости и денег? Или сразу попросили у старика дачу, а заодно и «джип», чтобы туда доехать? Давайте посмотрим, какие новинки в сегменте SUV ожидаются в 2019 году.
Пусть и не самый красивый, но самый большой кроссовер в линейке баварской марки поступит в шоу-румы в трех модификациях — xDrive40i, xDrive30d и M50d. Прайс на модель стартует от 5 830 000 рублей — за авто с 249-сильным дизелем.
Вариант с бензиновой «четверкой» о 340 «скакунах» попросит не менее 5 990 000 «деревянных», а самая горячая версия с поглощающими солярку 400 «жеребцами», обойдется без малого в 7 500 000 вроде бы даже укрепившихся российских дензнаков.
Полный привод, восьмискоростной «автомат», четырехзонный климат-контроль, панорамная крыша, адаптивная оптика и роскошные спортивные сиденья в BMW X7 присутствуют по умолчанию.
MERCEDES-BENZ GLE
Сильно раздавшийся в габаритах GLE нового поколения получит и зверскую AMG-инъекцию и даже станет гибридом, но потом.
А пока кроссовер готовится у нас к запуску в трех вариантах исполнения: 300 d 4MATIC Premium и 300d 4MATIC Sport с четырехцилиндровым дизелем, выстреливающим 245 л. с., а также 450 4MATIC Sport Plus с умопомрачительным бензиновым агрегатом мощностью 367 сил.
Девять ступеней, шикарные материалы отделки и колоссальный набор опций — все это может стать вашим минимум за 4 650 000 рублей.
Рассмотрим варианты попроще. Например, популярный японский кроссовер с приятным, хотя и своеобразным для русского уха именем «Кашкай».
Цен на новинку пока, правда, не называется, но зато известно, что порадует она не только перелицованными бамперами, решеткой радиатора и колесными дисками, но и диодами в оптике, а также огромным букетом вспомогательных опций.
Сенсоры, камеры, умный круиз-контроль — теперь это и про «Ниссан». Кстати, мы уже успели опробовать обновленный Qashqai в деле — подробнее можно узнать здесь.
MITSUBISHI L200
А как вам понравится этот «здоровяк» с рамой и супер трансмиссией Super Select, переживший комплексный «улучшайзинг»? Да, внедорожник обновился и, несмотря на протухающий в России сегмент пикапов, все-таки к нам пожалует.
Могучий дизель, новая шестискоростная коробка передач, а также умения предотвращать столкновения, видеть пешеходов и распознавать дорожные знаки сделали утилитарную махину ультрасовременной.
К тому же, водитель теперь сможет выбирать оптимальный режим езды в зависимости от условий эксплуатации. Как все это работает на практике, узнаете здесь.
А это наш бонус! Волшебный — то ли кроссовер, то ли внедорожник, то ли оба два вместе — Aurus Komendant отечественной разработки определенно намерен удивлять.
Если повезет, то специалисты НАМИ представят его не только русским олигархам, но и западным — дебют новинки должен состояться на Женевском автосалоне. Впрочем, в массы люксовый вездеход приедет гораздо позже.
Тут целесообразно добавить, что очень хочется верить в то, что он вообще когда-нибудь приедет. Даже несмотря на мощный 598-сильный V-образный мотор и полноприводную трансмиссию.