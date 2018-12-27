Пять самых ожидаемых в России кроссоверов 2019 года

BMW X7

Пусть и не самый красивый, но самый большой кроссовер в линейке баварской марки поступит в шоу-румы в трех модификациях — xDrive40i, xDrive30d и M50d. Прайс на модель стартует от 5 830 000 рублей — за авто с 249-сильным дизелем.

Вариант с бензиновой «четверкой» о 340 «скакунах» попросит не менее 5 990 000 «деревянных», а самая горячая версия с поглощающими солярку 400 «жеребцами», обойдется без малого в 7 500 000 вроде бы даже укрепившихся российских дензнаков.

Полный привод, восьмискоростной «автомат», четырехзонный климат-контроль, панорамная крыша, адаптивная оптика и роскошные спортивные сиденья в BMW X7 присутствуют по умолчанию.