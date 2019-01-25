В объективы фотошпионов попал новый Opel Corsa

Вопреки первоначальным планам создать Opel Corsa очередного поколения на платформе General Motors, будущий хетчбэк получил шасси от нового владельца немецкого бренда — концерна PSA. Руководство европейского автогиганта приняло логичное решение, иначе французам пришлось бы выкупать лицензию на чужие комплектующие. Короче говоря, специалисты PSA разрабатывают новый пятидверный хетчбэк своими силами, опираясь на собственные технологии.

По предварительной информации, Opel Corsa нового поколения дебютирует уже в конце текущего года. Не исключено, что популярный в Европе хетч приедет и на наш рынок, но официальных комментариев по этому поводу пока нет.