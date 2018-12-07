Ушли и не вернулись: как изменились Chevrolet Cruze, Opel Astra и Honda Civic

Кризис, подкосивший российскую экономику четыре года назад, самым печальным образом сказался и на авторынке. Резкое ослабление рубля вынудило многих автостроителей сократить свои модельные ряды, а некоторых — и вовсе покинуть страну. Как сложилась судьба популярных машин, исчезнувших из шоу-румов отечественных дилеров, выяснил портал «АвтоВзгляд».
В 2015 году компания Chevrolet огорошила россиян новостью о прекращении продаж седанов, хетчбэков и универсалов семейства Cruze. А ведь эту модель действительно у нас любили — производившийся на заводе General Motors в Шушарах (Санкт-Петербург) «Круз» стабильно входил в ТОП-20 самых востребованных машин на отечественном рынке.
Тогда же, в 2014—2015 годах, автомобиль сменил поколение, а в 2018 — пережил очередное обновление. Сегодня седаны и хетчбэки с шильдиком Cruze — от универсала производитель отказался — предлагаются в нескольких модификациях с бензиновыми и дизельными турбомоторами объемом 1,4 и 1,6 литра. Помимо массы новомодных опций и весьма привлекательной внешности, «Круз» получил и девятиступенчатый «автомат».
CHEVROLET AVEO
Еще одной моделью, покинувшей рынок вследствие финансовых трудностей и санкций три года назад, стал Chevrolet Aveo. Субкомпактная машина, пользовавшаяся особой любовью водителей «нежного» пола, продавалась в России с 1,6-литровым двигателем, генерирующим 115 сил. Ее, напомним, производили и в Калининграде, и в Нижнем Новгороде на мощностях ГАЗ.
В отличие от своего старшего собрата, «Авео» за эти годы практически не изменился. Седан и хетчбэк, известные в других странах под названием Sonic, прошли лишь через легкий фэйслифтинг, затронувший главным образом переднюю часть автомобилей. Американцы перекроили радиаторную решетку, освежили оптику и внедрили более аккуратные противотуманки.
Все в том же 2015-м россияне простились и с Honda Civic. Плачевные результаты продаж, исчисляемых сотнями реализованных экземпляров, вынудили японцев сократить свой модельный ряд и сфокусироваться на продвижении кроссоверов. Справедливости ради стоит отметить, что об этом решении автостроитель позже горько пожалел — после вывода «Сивика» и «Аккорда», и без того смешные продажи «Хонды» обрушились еще на 80%.
Сегодня Honda Civic не узнать — автомобиль за три года преобразился кардинально. Тут вам и перелицованная радиаторная решетка, и новые бамперы, и стильная оптика, и хромовая отделка крышки багажника, и иные колесные диски… Экстерьер автомобиля — одновременно агрессивный и элегантный — наверняка пришелся бы по вкусу российскому потребителю.
OPEL ASTRA
Из-за нестабильной экономической ситуации в стране, как уже было сказано, российский рынок лишился сразу нескольких брендов, одним из которых стал горячо любимый нашими согражданами Opel. У немецкой марки было много хороших моделей, способных навязать серьезную конкуренцию одноклассникам — это и Corsa, и Mokka, и Insignia. Но, пожалуй, самой горькой потерей стала Astra.
Любопытно, но за время своего отсутствия в России «Астра» почти не поменялась. И сегодня европейские дилеры марки, которая теперь принадлежит французам из PSA Group, выдают автомобили, привычные нашему глазу. Впрочем, совсем скоро автостроитель представит публике рестайлинговую версию модели. И судя по шпионским фотографиям, дизайнеры освежат бамперы, радиаторную решетку и, наверняка, оптику.
Равно как и Opel Astra, к плановому обновлению — а вернее, к смене генерации — готовится Mitsubishi Lancer, модель, которую не поставляют в Россию уже более 2,5 лет. Дебютировавший в далеком 2007 году, «японец» покорил сердца наших сограждан и за считанные месяцы выбился в лидеры по продажам в гольф-классе. Дела шли прекрасно, но кризис, грянувший в 2014 году, внес свои коррективы.
Вслед за обычным Lancer из шоу-румов отечественных дилеров Mitsubishi исчез и легендарный Evolution. Правда, этот «заряженный» седан простился не только с российским рынком — японцы вообще сняли модель с производства. Но обещают в обозримом будущем представить совсем новую машину под этим названием, но это будет совершенно другая история — а именно кроссовер с электрическим двигателем.