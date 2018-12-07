Ушли и не вернулись: как изменились Chevrolet Cruze, Opel Astra и Honda Civic

CHEVROLET CRUZE

В 2015 году компания Chevrolet огорошила россиян новостью о прекращении продаж седанов, хетчбэков и универсалов семейства Cruze. А ведь эту модель действительно у нас любили — производившийся на заводе General Motors в Шушарах (Санкт-Петербург) «Круз» стабильно входил в ТОП-20 самых востребованных машин на отечественном рынке.

Тогда же, в 2014—2015 годах, автомобиль сменил поколение, а в 2018 — пережил очередное обновление. Сегодня седаны и хетчбэки с шильдиком Cruze — от универсала производитель отказался — предлагаются в нескольких модификациях с бензиновыми и дизельными турбомоторами объемом 1,4 и 1,6 литра. Помимо массы новомодных опций и весьма привлекательной внешности, «Круз» получил и девятиступенчатый «автомат».