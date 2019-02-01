Стартовало производство Toyota Corolla для российско рынка

Хетчи и «сараи» Toyota Corolla, которые c середины января выпускаются на предприятии в английском Дербишире, также предназначены для рынков Старого Света. В свою очередь, турецкие седаны получили слегка измененную переднюю часть и другую моторную гамму.

Вместо бензинового турбоагрегата 1.2 (115 л. с.), доступного в английских модификациях, седан обзавелся атмосферным двигателем 1.6 (132 л. с.), который работает в паре с шестиступенчатой «механикой» или вариатором. В остальном четырхдверные «Короллы» будут предлагаться с теми же моторами, что и хетчбэки и универсалы — гибридной установкой с атмосферником объемом 1,8 л пиковой мощностью 122 л. с. и более мощным гибридом с 2-литровым двигателем (180 л. с.).

Японцы планируют, что на 122-сильные вресии седанов будет приходиться половина объема выпускаемых машин в Турции. По предварительным данным, в Европе продажи новинки стартуют в конце февраля. Тогда же объявят цены и комплеткации на Toyota Corolla.