Почему практичные водители покупают автомобили белого цвета

По мнению заядлых автолюбителей, «просиживающих» целыми днями в «Ютубах» и форумах, белые машины выбирают лишь те, кто страдает безвкусицей в тяжелой форме. Здравые же водители, напротив, считают, что этот колер — самый практичный из всех возможных. Почему опытные шоферы предпочитают «снежные» автомобили остальным, выяснил портал «АвтоВзгляд».
На днях компания BASF — специализирующаяся, помимо прочего, и на лакокрасочной продукции — опубликовала результаты исследования, согласно которым самым распространенным цветом автомобилей в мире является белый. Да, машины в светлых тонах не привлекают восторженных взглядов случайных зевак, зато их по праву можно считать наиболее практичными. И тому есть сразу несколько объяснений.
ЦВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ
Автомобили, окрашенные в белый цвет, реже попадают в аварии, о чем свидетельствуют рейтинги страховых компаний. Объясняется это просто: белые машины более заметны на дороге, нежели черные и серые, особенно в темное время суток. Правда, приобретая новенькое авто, следует помнить, что светлые оттенки горячо любимы угонщиками — их проще перекрасить, дабы замести следы.
КОПЕЙКА РУБЛЬ БЕРЕЖЕТ
Практичные водители, подыскивая автомобиль, разумеется, учитывают такой фактор, как его конечная стоимость, на которую в большинстве случаев влияет и цвет кузова. Белый зачастую является базовым, бесплатным, в то время как другие оттенки просят за себя некую сумму денег. Возьмем, к примеру, Volkswagen Polo — одну из самых популярных моделей в России. Все колеры, кроме белого, «утяжеляют» итоговый счет на 15 990 рублей.
ВПЕРЕД В БУДУЩЕЕ
Покупая новый автомобиль, следует подумать и о будущем. Белые машины пользуются стабильно высокой популярностью на вторичном рынке. Кроме того, владельцам светлого транспорта проще подобрать кузовную деталь на «разборке» в случае необходимости. По крайней мере, так говорят владельцы белых автомобилей, имевшие дело с подержанными запчастями.
Следующий аргумент довольно сомнительный. Многие автовладельцы считают, что машины, окрашенные в белый цвет, куда меньше пачкаются. Кроме того, на них не так сильно заметны царапины и прочие мелкие повреждения кузова. Если сравнивать светлые автомобили с темными, то, наверное, так и есть. Но серые или серебристые в этом плане все равно остаются вне конкуренции.
ПОД ИЮЛЬСКИМ СОЛНЦЕМ
А вот с чем действительно не поспоришь, так это с тем, что белые автомобили в жаркое время года меньше нагреваются за время парковки под открытым небом и палящим солнышком. Для некоторых водителей этот фактор столь же важен, сколько цена или мощность двигателя. Особенно для тех, у кого есть маленькие дети, чувствительные к погоде в «доме».