Почему практичные водители покупают автомобили белого цвета

На днях компания BASF — специализирующаяся, помимо прочего, и на лакокрасочной продукции — опубликовала результаты исследования, согласно которым самым распространенным цветом автомобилей в мире является белый. Да, машины в светлых тонах не привлекают восторженных взглядов случайных зевак, зато их по праву можно считать наиболее практичными. И тому есть сразу несколько объяснений.

ЦВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ

Автомобили, окрашенные в белый цвет, реже попадают в аварии, о чем свидетельствуют рейтинги страховых компаний. Объясняется это просто: белые машины более заметны на дороге, нежели черные и серые, особенно в темное время суток. Правда, приобретая новенькое авто, следует помнить, что светлые оттенки горячо любимы угонщиками — их проще перекрасить, дабы замести следы.