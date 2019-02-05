Новый Toyota Land Cruiser 300: названа дата премьеры

Bestcarweb.jp
Японцы готовят к выходу в свет новое поколение легендарного внедорожника Toyota Land Cruiser с индексом 300. Все подробности о новинке тщательно скрываются, однако известно, что премьера «трехсотки» состоится на грядущем Токийском автосалоне.
Мирон Горин

Во всяком случае, об этом сообщает японское издание Bestcarweb.jp со ссылкой на собственные источники в компании. Отрадно, что «Крузак» по-прежнему останется рамным и честным, хотя и не без модернизации, выраженной в том числе в оснащении умными электронными ассистентами.

Расстанется автомобиль с прожорливым восьмицилиндровым двигателем, чье место займет экономичная и бодрая «шестерка» с двойным наддувом объемом 3,5 литра. А на радость зеленым фетишистам впервые за свою историю Toyota Land Cruiser обзаведся гибридной силовой установкой.

Добавьте сюда богатый функционал, роскошные материалы отделки и новейшую мультимедиа, и вот вам — будущий покоритель планеты. Почему будущий? Дело в том, что в октябре на моторошоу в Токио «тойотовцы» представят лишь концепт «трехсотки» — товарный образец появится не раньше осени 2020 года.

Правда, в российском представительстве марки эти сведения порталу «АвтоВзгляд» не подтвердили. Как, впрочем, и не опровергли.

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5 февраля 2019
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