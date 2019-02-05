Новый Toyota Land Cruiser 300: названа дата премьеры

Во всяком случае, об этом сообщает японское издание Bestcarweb.jp со ссылкой на собственные источники в компании. Отрадно, что «Крузак» по-прежнему останется рамным и честным, хотя и не без модернизации, выраженной в том числе в оснащении умными электронными ассистентами.

Расстанется автомобиль с прожорливым восьмицилиндровым двигателем, чье место займет экономичная и бодрая «шестерка» с двойным наддувом объемом 3,5 литра. А на радость зеленым фетишистам впервые за свою историю Toyota Land Cruiser обзаведся гибридной силовой установкой.

Добавьте сюда богатый функционал, роскошные материалы отделки и новейшую мультимедиа, и вот вам — будущий покоритель планеты. Почему будущий? Дело в том, что в октябре на моторошоу в Токио «тойотовцы» представят лишь концепт «трехсотки» — товарный образец появится не раньше осени 2020 года.

Правда, в российском представительстве марки эти сведения порталу «АвтоВзгляд» не подтвердили. Как, впрочем, и не опровергли.