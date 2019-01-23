Любим глазами: тест-драйв Range Rover Velar

Да, Velar — красив, как Сальма Хайек во время танца со змеей в бескомпромиссном «тарантиновском» шедевре «От заката до рассвета». Тому, кто с этим не согласен, предлагаем выпить яду. Впрочем, не только дизайном поражает этот автомобиль. И не только в хорошем смысле.
Кроссовер с «подрезанной» крышей, спрятанными вовнутрь кузовных панелей ручками дверей и стилем, олицетворяющим элегантность и атлетизм — раньше такое можно было увидеть лишь на каком-нибудь концепте, так и не обернувшимся в серию.
Но времена меняются. Товарные образцы порой становятся даже сочнее, чем их прототипы. И британцы, пусть и не без помощи итальянской кисти Массимо Фрашеллы, в случае с Range Rover Velar это доказали! Автомобиль одинаково прекрасен со всех сторон, как Моника Беллуччи времен «Добермана», как порождающий жажду бокал свежего стаута, как уснувший на посту гаишник. В общем, не влюбиться в этот кроссовер довольно сложно. Но гораздо сложнее его понять.
Нет, замерзающие на морозе дверные ручки не вынудят бежать за перфоратором, а заодно и в аптеку за «Афобазолом» — извлечь их из кузова труда не составит, как и не возникнет проблем открыть с помощью традиционного ключа. Можно не переживать и о том, что при захлопывании эти самые ручки зажмут пальцы — это вам не Tesla Model X, перерубающая любые конечности при запирании дверей.
Британцы таки постарались сделать эту «фишку» и красивой, и безопасной. Другое дело, что после мойки не все выезжающие элементы на морозе желают вернуться на исходную позицию. Так и едешь потом в закрытом центральным замком автомобиле, но «открытым» снаружи.
Салон Range Rover Velar — вот, где чувствуют себя в «безлимитном» экстазе представители поколения Z. Космический интерьер практически полностью лишен привычных клавиш — повсюду сенсоры, графические панели и анимированные меню. Все бы хорошо, если бы дисплеи не давали бликов, а на их покрытиях не оставались следы от пальцев. Да и ронять что-либо на консоль противопоказано.
Впрочем, электроника и без того не прочь устроить обитателям салона бойкот, отказавшись от работы. Похоже, свои неискоренимые болячки английские специалисты вылечат не скоро. «Голова» самопроизвольно отключается в дороге, и оживает вновь лишь после перезапуска двигателя. Нижний «тачпад» частенько зависает, показывая «фи» твоим желаниям вернуть автомобилю «пушевые» кнопки. Не редко мультимедиа сама выбирает, проигрывать ли композицию с мобильного устройства и подключать ли его вообще.
Зато здесь есть встроенная точка доступа в интернет, позволяющая штурмовать виртуальное пространство без малого с десяти девайсов одновременно. Главное, чтобы водитель не надевал 3D-очки и не путал проезжую часть с полем битвы World of Tanks. Впрочем, «Велар» неплохо страхует на ходу, напоминая драйверу о препятствиях, скоростном режиме и съезде с полосы следования.
Отменно выполняет свою задачу и камера заднего вида, заботливо оснащенная омывателем. В общем, тут все дорого-богато, как в лучших домах Лондона. Но отнюдь не Парижа. Дело в том, что раздельный климат-контроль в Range Rover Velar положен исключительно седокам первой линии. Скажем больше: пассажиры дивана лишены даже обогрева окорочков! Зато электроприводом регулируется спинка — удобно, но холодно.
На ходу «Велар» козыряет спортивными амбициями — смело режет повороты и не пугает раскачкой. Он играючи сползает с траектории в скоростных виражах, обращаясь к драйверу за корректировкой — азарт и буйство флюидов гарантированы. Настройки на любой вкус позволяют регулировать усилия «баранки» и жесткость подвески, что еще больше придает красок эмоциям.
Турбодизель о 300 «жеребцах», конечно, не без провала на старте, но «дует» — дай Боже! Еще бы: 700 Нм говорят сами за себя. При активации динамического режима, когда кроссовер с клиренсом в 205 мм требует накала страстей, пробуксовывая покрышками, нога сама липнет к педали газа. Главное — не заиграться.
А как этот модник чувствует себя вне дороги? «Пневма» послушно поднимает Range Rover Velar на высоту за 250 мм, а режимы Terrain Response 2 дают возможность проехать там, где по-началу страшно было пройти пешком. Опционально найдется даже блокировка заднего дифференциала.
Впрочем, во все тяжкие на нем лучше не пускаться — так или иначе это кроссовер, а не отъявленный покоритель бездорожья и рекордов Гиннеса. Зато как он красив. А тем, кто с этим не согласен, предлагаем выпить яду.