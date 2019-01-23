Любим глазами: тест-драйв Range Rover Velar

Кроссовер с «подрезанной» крышей, спрятанными вовнутрь кузовных панелей ручками дверей и стилем, олицетворяющим элегантность и атлетизм — раньше такое можно было увидеть лишь на каком-нибудь концепте, так и не обернувшимся в серию.

Но времена меняются. Товарные образцы порой становятся даже сочнее, чем их прототипы. И британцы, пусть и не без помощи итальянской кисти Массимо Фрашеллы, в случае с Range Rover Velar это доказали! Автомобиль одинаково прекрасен со всех сторон, как Моника Беллуччи времен «Добермана», как порождающий жажду бокал свежего стаута, как уснувший на посту гаишник. В общем, не влюбиться в этот кроссовер довольно сложно. Но гораздо сложнее его понять.

Нет, замерзающие на морозе дверные ручки не вынудят бежать за перфоратором, а заодно и в аптеку за «Афобазолом» — извлечь их из кузова труда не составит, как и не возникнет проблем открыть с помощью традиционного ключа. Можно не переживать и о том, что при захлопывании эти самые ручки зажмут пальцы — это вам не Tesla Model X, перерубающая любые конечности при запирании дверей.