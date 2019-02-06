Немцы представили обновленный Volkswagen Passat для России

Если американский вариант «Пассата» удостоился кардинальных изменений, то новшества в европейской модели носят точечный характер. Автомобиль получил более рельефный бампер, а также светодиодные элементы в передней и задней оптике. Теперь при торможении на стопсигналах меняется рисунок.



Салон «Пассата» оборудован модернизированной медиасистемой с широким комплексом онлайн-сервисов, новой цифровой панелью приборов с улучшенной графикой, а также розетками формата USB Type-C.

Кроме того, в отличие от заокеанского собрата, европейский Passat по-прежнему создан на платформе MQB, и его силовая линейка состоит исключительно из моторов с турбонаддувом.

Речь идет о 1,5 TSI (150 л. с.), 2,0 TSI (190 и 272 л. c.), а также турбодизелях — 1,6 л (120 л. с.) и 2,0 л (150, 190 и 240 л. с.). Не обойдется и без подзаряжаемой гибридной установки, состоящей из 1,4 TSI и 115-сильного электромотора. Ее суммарная мощность равна 218 л. с.

На европейский рынок обновленный Passat поступит в продажу уже в конце лета, а до России модель доберется только в следующем году. Не исключено, что силовая линейка наших версий будет включать два бензиновых мотора 1,4 TSI (150 л. с.) и 2,0 TSI 190 л. с., а также 150-сильный турбодизель 2,0 TDI.