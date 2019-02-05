5 самых гигантских, но дешевых кроссоверов премиум-класса в России

Разброс цен в этой категории оказался весьма значительным — одни модели доступны по стартовым ценам около за 1 300 000 рублей, другие, того же возраста и с тем же пробегом, предлагаются минимум за 2 500 000.

Только подумать — легендарный и харизматичный Cadillac Escalade пяти лет отроду с системой полного привода, роскошным салоном в приличном состоянии обойдется почти в ту же цену, что иновенький Renault Duster в «топе». Ох, уж эти парадоксы вторичного рынка…