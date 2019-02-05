5 самых гигантских, но дешевых кроссоверов премиум-класса в России

Наверное, большинство из наших соотечественников, если была бы такая возможность, при выборе автомобиля для большого семейного путешествия руководствовались бы размером и классом. Портал «АвтоВзгляд» отметил самые доступные варианты «супертяжей» на вторичном рынке не старше пяти лет.
Разброс цен в этой категории оказался весьма значительным — одни модели доступны по стартовым ценам около за 1 300 000 рублей, другие, того же возраста и с тем же пробегом, предлагаются минимум за 2 500 000.
Только подумать — легендарный и харизматичный Cadillac Escalade пяти лет отроду с системой полного привода, роскошным салоном в приличном состоянии обойдется почти в ту же цену, что иновенький Renault Duster в «топе». Ох, уж эти парадоксы вторичного рынка…
Cadillac Escalade
Американский тяжеловес, ставший прославленной голливудской звездой, оказался самым доступным в нашем рейтинге. Пятилетние экземпляры можно приобрести всего за 1 300 000 «деревянных». Речь идет о внедорожниках предыдущего — третьего — поколения, оснащенных 409-сильным мотором V8 объемом 6,2 л, который работает в паре с шестиступенчатым «автоматом».
Если владельцы не обманывают, то по такой цене предлагаются «Кадиллаки» с пробегом около 100 000 километров. Цена нового Escalade четвертой генерации сегодня стартует от 4 690 000 рублей.
В настоящее время потомок этого крупногабаритного японского внедорожника обозначается индексом QX80. А в 2013 году на нашем рынке сия модель была известна, как Infiniti QX56. На сегодняшнем вторичном рынке эти экземпляры второго поколения доступны по минимальной цене чуть дороже, чем Cadillac Escalade — 1 400 000 «деревянных».
Полноприводные «японцы» заряжены 5,6-литровым V8 мощностью 405 л. с., который работает в тандеме с семиступенчатым «автоматом». Пробег тот же — около 100 000 километров. Стоиомсть нынешнего нового QX80 третьего поколения стартует от 5 695 000 рублей.
Mercedes-Benz GL-класса
Третью позицию занял немецкий супертяж, который пять назад назывался Mercedes-Benz GL-класса. Сегодня этот класс обозначается уже тремя буквами — GLS. Модели второго поколения 2013 года выпуска доступны за 1 600 000 рублей.
За эти деньги предлагаются полноприводные кроссоверы с 3,0-литровым турбодизелем V6 мощностью 258 л. с. и семиступенчатым «автоматом». Минимальный пробег, судя по объявлениям, равен 100 000 километров. Новые Mercedes-Benz GLS обойдутся минимум за 5 600 000 «деревянных».
Британский аристократ Land Rover Range Rover оказался в значительном отрыве от упомянутой тройки, поскольку цена пятилетних версий стартует от 2 300 000 рублей. За эти деньги можно рассчитывать на дорестайлинговые полноприводные экземпляры нынешнего четвертого поколения 2013 года выпуска с различными вариантами моторов — турбодизелем 3.0 (248 д. с.) и бензиновым 4.4 (339 л. с.).
В качестве коробки передач предлагается восьмиступенчатый «автомат». Пробег стартует от 150 000 километров. Начальная стоимость нового Land Rover Range Rover составляет космические 7 127 000 рублей.
Lexus LX570
Дороже остальных в указанной категории оказался японский статусный внедорожник Lexus LX570. Цена пятилетних экземпляров с трудовым стажем от 150 000 километров стартует от 2 600 000 «деревянных». Речь идет о полноприводных машинах третьего поколения с неизменным 5,7-литровым V8 мощностью 367 л. с. и шестиступенчатым «автоматом».
Нынешний Lexus LX570 той же генерации после того, как пережил уже второй рестайлинг, обойдется у официального дилера в минимальные 6 277 000 рублей.