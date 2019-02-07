BMW отзывает в России 30 000 пожароопасных автомобилей

Неисправности обнаружены в подавляющем большинстве моеделй BMW. Отзыву подлежат 19 919 автомобилей серии 2, 3, 5, 6, 7, Х1, Х3, Х4, Х5, Х6, реализованных c 2011 года по 2015 год, а также 8 712 машин серий 1,2, 3, 4, 6, Х3, Х4, Х5, проданных с 2014 года по 2016 год.

Причиной сервисной акции стали неисправности радиатора системы рециркуляции отработанных газов, которые могут привести к локальному обгоранию системы выпуска.

Уполномоченные представители ООО «БМВ Русланд Трейдинг» проинформируют владельцев автомобилей BMW, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить их в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

После проверки выпускной системы при необходимости будут заменены радиатор системы рециркуляции отработавших газов и дифференцированная система выпуска. Все работы проведут бесплатно для автовладельцев.