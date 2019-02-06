Новый кроссовер BMW iNEXT испытали суровыми холодами

Компания BMW рассказала о самых первых испытаниях предсерийного образца электрического кроссовера на полигоне в швейцарском Арьеплуге рядом с полярным кругом. Сейчас баварцы занимаются настройкой ходовой части BMW iNEXT в экстремальных зимних условиях.
Сборку полноприводного BMW iNEXT, названного флагманом новых технологий бренда, наладят на заводе в немецком Дингольфинге в 2021 году. В Швейцарии инженеры занимаются наладкой и проверкой всех компонентов «зеленого» кроссовера, включая шасси, специально разработанную подвеску и интеллектуальную систему полного привода.
Но основное внимание автостроителей направлено на силовую установку: низкая температура сильно влияет на батареи. Специалисты наблюдают, как передается энергия от накопителя к мотору, как работает система рекуперации, и, что немаловажно, как функционируют в сильные морозы комплексы отопления и кондиционирования воздуха в салоне.
Судя по снимкам с места испытаний премиального экологически чистого «паркетника», спрятанного под камуфляжем, он будет существенно отличаться от концепта Vision iNEXT, представленного в сентябре. Тогда автомобиль облетел с премьерой на специально подготовленном Boeing 777F практически весь мир, побывав в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Пекине и Франкфурте.
Серийная модель получит более обыденную внешность, на месте и привычные боковые зеркала вместо видеокамер. Да и распашные двери останутся пока только у прототипа.