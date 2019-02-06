Новый кроссовер BMW iNEXT испытали суровыми холодами

Сборку полноприводного BMW iNEXT, названного флагманом новых технологий бренда, наладят на заводе в немецком Дингольфинге в 2021 году. В Швейцарии инженеры занимаются наладкой и проверкой всех компонентов «зеленого» кроссовера, включая шасси, специально разработанную подвеску и интеллектуальную систему полного привода.

Но основное внимание автостроителей направлено на силовую установку: низкая температура сильно влияет на батареи. Специалисты наблюдают, как передается энергия от накопителя к мотору, как работает система рекуперации, и, что немаловажно, как функционируют в сильные морозы комплексы отопления и кондиционирования воздуха в салоне.