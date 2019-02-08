Японцы представили новый седан Subaru Legacy

Автомобиль, построенный на модульной платформе SGP (Subaru Global Platform), оснащается 2,4-литровой оппозитной «четверкой», мощностью 264 л. с. и 375 Н·м крутящего момента, который работает в паре с безальтернативным бесступенчатым вариатором. До 96 км/ч такой седан разгоняется за 6,1 секунды; средний расход топлива в городском режиме составляет 9,8 литра на 100 км пробега, а на шоссе — 7,3 л.

В силовую линейку нового Subaru Legacy входит также 2,5-литровый «атмосферник» мощностью 185 л. с. и 239 Н·м, который дает ему возможность разгоняться до 96 км/ч за 8,4 секунды.

Список оборудования включает мультимедийную систему с 11,6-дюймовым вертикальным сенсорным «планшетом» (для стандартной комплектации предусмотрен 7-дюймовый экран), модуль Wi-Fi, четыре USB-разъема, аудиоустановку Harman Kardon с 12 динамиками, а также комплекс активных систем безопасности. Объем багажного отделения составляет 427 л.

На североамериканском рынке Subaru Legacy последнего поколения станет доступен осенью, а о перспективах поступления новинки в Европу и Россию пока ничего не сообщается.