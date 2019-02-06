Хороший, плохой, злой: самый честный видео тест-драйв Genesis G70

Все знают, что УАЗ — это конструктор, а «Жигули» — это пиво, и нередко с осадком. А если серьезно, то в любом, даже самом ультралюксовом люксе от грандов мирового автопрома можно найти изъяны и слабые места. Что уж там говорить про премиум недавно родившихся марок.
Отклеившийся от Hyundai премиальный бренд Genesis сильно обижается, когда при нем упоминают имя матери. Да, корейцы, что есть мочи разводят эти марки, настойчиво позиционируя «Дженезис», как отдельно существующую.
Что ж, почему бы и нет. Нам ведь никто не запрещал выпускать под личиной ВАЗ-2101 сразу несколько моделей. Впрочем, вопрос в другом: тянет ли продукция обособленного бренда на звание премиальной?
Чтобы вывести шпиона на чистую воду, нужно разыграть сценку «злой полицейский, добрый полицейский». И тогда он откроет свое истинное лицо. Именно так мы решили поступить с Genesis G70, проверив насколько амбициозный корейский седан соответствует красивым описаниям в лощеных рекламных брошюрах.