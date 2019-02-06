Хороший, плохой, злой: самый честный видео тест-драйв Genesis G70

Отклеившийся от Hyundai премиальный бренд Genesis сильно обижается, когда при нем упоминают имя матери. Да, корейцы, что есть мочи разводят эти марки, настойчиво позиционируя «Дженезис», как отдельно существующую.

Что ж, почему бы и нет. Нам ведь никто не запрещал выпускать под личиной ВАЗ-2101 сразу несколько моделей. Впрочем, вопрос в другом: тянет ли продукция обособленного бренда на звание премиальной?