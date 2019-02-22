Немцы отзывают Mercedes-Benz C-класса из-за проблем с ESP

Фото Mercedes-Benz
Федеральное агентство Росстандарт объявило сервисную акцию на партию автомобилей Mercedes-Benz С-класса. Причиной отзыва стали обнаруженные изготовителем сбои в электронике функции ESP.
Иван Флягин

Отзывная кампания распространяется на 1080 автомобилей Mercedes-Benz с индексом W205. Речь идет о моделях, реализованных в период с 2018 по 2019 год,

Оказалось, что в указанных седанах программное обеспечение функции ESP не соответствует сертификации. Как это может отразиться на безопасности водителя и пассажиров, производитель не сообщает.

Уполномоченные представители АО «Мерседес-Бенц РУС» проинформируют владельцев этих машин о необходимости срочно предоставить их в ближайший дилерский центр, где специалисты актуализируют программное обеспечение. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, что в этом месяце Mercedes-Benz уже объявлял сервисную акцию на 7011 машин C-класса и кроссоверов GLC, проданных в период с 2017-го по 2018 год из-за проблем с электроникой в системе подушек безопасности..

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22 февраля 2019
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