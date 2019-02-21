5 вредных привычек водителя, ускоряющих износ автомобиля

Как говорили классики: «Век живи, век учись». Даже опытные водители зачастую грешат привычками, наносящими серьезный вред автомобилю. Конечно, речь идет о небольшом и скрытом ущербе, но, как известно, любой насморк грозит серьезным осложнением.
Многие, кто души не чает в своей «ласточке» и старается беречь ее драгоценное здоровье, порой даже не подозревают, что некоторыми своими на вид безобидными привычками причиняют ей боль. А все потому, что автовладельцы обычно неукоснительно следуют основным, глобальным правилам эксплуатации автомобиля, забывая о малозаметных мелочах. Причем речь идет о самых распространенных водительских ошибках, которые ранят машину, когда она даже не двигается.
Щетки и скребки
Никому не придет в голову тереть себя наждачной бумагой, потому что это серьезно повредит кожу. Но, примерно, тот же эффект происходит с лакокрасочным покрытием (ЛКП), когда мы елозим по кузову автомобиля скребком. Ни в коем случае не используйте это приспособление, чтобы удалить с поверхности машины наледь и снег. Пусть лучше все оттает само собой. Ведь даже в результате обработки кузова щетками, тряпками и губками от трения песка, пыли и грязи на ЛКП остаются царапины и микротрещины, которые со временем благополучно становятся очагами активной коррозии. А что говорить о более твердом скребке.
Отчего страдают и руль и двери
Тяжелому и крупногабаритному водителю необходимы дополнительные усилия, чтобы войти и выйти из машины. При этом ему никак не обойтись без дополнительного упора, коим обычно становится руль или дверь. Чем ниже водительская посадка, тем сильнее он упирается. Кроме того, если речь идет о высоком авто — внедорожнике или кроссовере с большим клиренсом, то без дополнительного упора при входе и выходе из салона чаще всего не обходятся даже люди с обычной комплекцией. Неслучайно, многие производители в таких машинах устанавливают ручки с внутренней стороны передних стоек. А если таковые отсутствуют, то имейте в виду, что ни рулевая колонка, ни дверные петли для таких нагрузок не приспособлены, поэтому со временем они будут капризничать.
Крутим руль на месте
Обычно манипуляции «баранкой» в автомобиле, стоящем на месте, характерны для начинающих водителей, хотя у многих из них такие, вроде бы безобидные, действия становится неискоренимой привычкой. Напомним, что это далеко не лучшим образом отражается на рулевой рейке, а также совсем небезопасно для усилителя руля. Кроме того, по этой причине часто вылетают шипы и страдает резина. Так что привыкайте крутить рулем при парковке хотя бы на самой минимальной скорости.
Наверняка каждый водитель припомнит случай, как ему приходилось упираться коленом на сидение, чтобы достать из салона какую-то вещь. Иногда это позволяют себе делать пассажиры и особенно дети. Но ребенок весит немного, а взрослому следует знать — чем больше его масса, тем выше шансы, что он повредит систему обогрева кресел, которая представляет собой тонкие провода, встроенные в обивку. Так что пожалейте свои сидения и не опирайтесь в них коленями.
Зеркала с электроприводом
Несмотря на обратное расхожее мнение, регулировка боковых зеркал заднего вида и электропривод их складывания — это два абсолютно разных механизма. В инструкции по эксплуатации многих моделей обычно черным по белому написано, что вручную задвигать боковые зеркала не рекомендуется. В основном это указано при наличии в машине опции автоматического складывания, иначе может выйти из строя электропривод. Хотя в «мануалах» к некоторым моделям подобное предостережение может отсутствовать, если производитель предусмотрел, чтобы при ручном складывании сервопривод не был задействован. Так что внимательно изучайте руководство пользователя.