5 вредных привычек водителя, ускоряющих износ автомобиля

Многие, кто души не чает в своей «ласточке» и старается беречь ее драгоценное здоровье, порой даже не подозревают, что некоторыми своими на вид безобидными привычками причиняют ей боль. А все потому, что автовладельцы обычно неукоснительно следуют основным, глобальным правилам эксплуатации автомобиля, забывая о малозаметных мелочах. Причем речь идет о самых распространенных водительских ошибках, которые ранят машину, когда она даже не двигается.

Щетки и скребки

Никому не придет в голову тереть себя наждачной бумагой, потому что это серьезно повредит кожу. Но, примерно, тот же эффект происходит с лакокрасочным покрытием (ЛКП), когда мы елозим по кузову автомобиля скребком. Ни в коем случае не используйте это приспособление, чтобы удалить с поверхности машины наледь и снег. Пусть лучше все оттает само собой. Ведь даже в результате обработки кузова щетками, тряпками и губками от трения песка, пыли и грязи на ЛКП остаются царапины и микротрещины, которые со временем благополучно становятся очагами активной коррозии. А что говорить о более твердом скребке.