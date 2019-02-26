Опубликовано первое фото кроссовера на базе Ford Fiesta

Ранее новый паркетник в замаскированном виде уже попадал на дорогах общего пользования в объективы шпионских фотокамер. Так что Ford уже вовсю тестирует будущую модель. Не исключено, что она займет место компактного SUV EcoSport, который особым успехом на европейском, да и на российском рынках не пользуется.

По предварительным данным, в силовую линейку кроссовера войдут бензиновая 1-литровая «тройка» с турбонаддувом EcoBoost и дизельная 1,5-литровая «четверка». В качестве коробки передач американцы предложат шестиступенчатый «автомат» или «механику». Опционально будет доступна система полного привода.

Кроссовер, построенный на базе «Фиесты» дебютирует в следующем году. Более подробная информация о новинке пока неизвестна.