Тест-драйв Ford Focus универсал: «сарай» образцового содержания

Автомобили в кузове универсал почему-то не шибко популярны среди наших автолюбителей, что, по нашему мнению, совершенно несправедливо. Хотя любовь к «сараям» и прочим минивэнам приходит, как правило, с возрастом. Мы состарились или вы недоросли?
Дизайн передней части Ford Focus третьего поколения разве что только ленивый не назвал копипастом Aston Martin. Как бы там ни было, но столь смелая дизайнерская игра со «старшим братом» (Aston Martin до 2007 года входил в концерн Ford), позволила очередной генерации бестселлера вновь взлететь на пьедестал — автомобиль завоевал множество наград на различных выставках.
Сзади же все более сдержанно и традиционно для типичного городского универсала, разве что современных диодов добавилось. Да и вообще, мало кто возьмется оспаривать тот факт, что Focus — один из самых сбалансированных авто в своем классе, причем его внешность это всего лишь наружняя оболочка.
Гораздо важнее и интереснее его симбиоз — внешность-комфорт-управляемость-доступность. Да-да, уже изрядно подзабытое в нынешние времена слово «доступность», как нельзя лучше подходит нашему подопечному, ведь, забегая вперед скажу, что стоимость топовой версии универсала в комплектации Titanium совсем чуточку переваливает за отметку в 1,4 миллиона рублей. И это — самый дорогой серийный Focus с полным набором всего нужного и даже не совсем нужного.
Нельзя сказать, что старина Focus как-то шокирует интерьером, скорее, дизайн слегка «причесали» и сделали чуть более современным и уютным. Оно и понятно — как известно, от добра добра не ищут.
Глубокие колодцы приборов под строгим козырьком, неправильные рубленные формы, слегка модифицированные дефлекторы воздуховодов, все на своих местах, все клавиши интуитивно понятны, цветной дисплей демонстрирует четкую цветную картинку с камеры заднего вида. Одним словом, эргономика на должном уровне. Да и модное в последние годы сочетание обивки сидений «кожа+тряпка» — и практично, и смотрится неплохо.
Розетку на 12V многие считают уже чуть ли не анахронизмом, но здесь она расположена на самом видном месте — прямо возле рычага КП. Более того, еще одна, точно такая же, разместилась прямо на торпедо специально для навигатора-видеорегистратора.
Нам на тест достался «сарай» с 1,5-литровым двигателем EcoBoost о 150 «конях» и старым добрым 6-ступенчатым «автоматом». Плюс этого мотора — хорошая мощность, экономичность, да и работа надежной автоматической транмиссии вызывает больше уверенности (на «робот» PowerShift были неоднократные нарекания).
Заводим мотор кнопкой, переводим селектор в положение D и… да-да, не ошибусь, если скажу это — наслаждаемся. Машина резво стартует, коробка бодро отщелкивает передачи, небольшое запаздывание вполне предсказуемо, а руль… классный острый руль реагирует даже на небольшие движения пальцев. Впрочем, Ford уже долгие годы славится хорошей управляемостью, отнюдь не претендуя в данном вопросе на лавры более дорогих немецких конкурентов.
А вот если вы решите выбрать для себя механическую трансмиссию, то лично я вам даже позавидую — алгоритм переключения передач, да и сама кулиса коробки у Ford — едва ли не лучшие в мире.
При весьма активном пилотировании в плотном городском потоке Focus потребуется около 10 литров бензина АИ-92 на 100 км пути, что можно считать вполне среднестатистическим аппетитом. Ну и, конечно, главный козырь любого универсала — большое и породистое багажное отделение, в нашем случае его объем составляет 476 литров. Совсем уж для полного счастья не хватает разве что электропривода крышки багажника…
Когда речь заходит о стандартных городских автомобилях, споры о недостатках или преимуществах той или иной модели доходят порой до хрипоты. Но, сев в Focus, буквально через 10—15 минут понимаешь: я — дома!
Управляемость и поведение машины на дороге меня удовлетворяют. Такова сила эргономики и ходовые возможности одного из популярных автомобилей на рынке, ведь не зря Ford Focus столько раз был на всяческих пьедесталах почета, что даже легендарный Михаэль Шумахер мог бы позавидовать.