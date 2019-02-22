Тест-драйв Ford Focus универсал: «сарай» образцового содержания

Дизайн передней части Ford Focus третьего поколения разве что только ленивый не назвал копипастом Aston Martin. Как бы там ни было, но столь смелая дизайнерская игра со «старшим братом» (Aston Martin до 2007 года входил в концерн Ford), позволила очередной генерации бестселлера вновь взлететь на пьедестал — автомобиль завоевал множество наград на различных выставках.

Сзади же все более сдержанно и традиционно для типичного городского универсала, разве что современных диодов добавилось. Да и вообще, мало кто возьмется оспаривать тот факт, что Focus — один из самых сбалансированных авто в своем классе, причем его внешность это всего лишь наружняя оболочка.

Гораздо важнее и интереснее его симбиоз — внешность-комфорт-управляемость-доступность. Да-да, уже изрядно подзабытое в нынешние времена слово «доступность», как нельзя лучше подходит нашему подопечному, ведь, забегая вперед скажу, что стоимость топовой версии универсала в комплектации Titanium совсем чуточку переваливает за отметку в 1,4 миллиона рублей. И это — самый дорогой серийный Focus с полным набором всего нужного и даже не совсем нужного.