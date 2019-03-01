Обновленный грузовик УАЗ «Хантер» поступил в продажу

Компенсировать недостаточную безопасность должна, по мнению заводчан, система ЭРА-ГЛОНАСС, устанавливаемая в обновленном «Охотнике» по умолчанию: чтобы в случае серьезного ДТП хотя бы «Скорая помощь» к пострадавшим приехала быстрее.

Впрочем, эта опция — не единственная в списке обновлений. Теперь во всех комплектациях «Хантеры» комплектуются мостами «Спайсер» и трансмиссией Dymos (эта корейская пятиступенчатая механическая коробка передач устанавливается также на внедорожники УАЗ «Патриот» и УАЗ «Пикап»). Да, еще в списке обновлений — ABS.

Прием заказов на «Новинку рынка» начался 1 марта 2019 года. Автомобиль с двигателем объемом 2,7 л (135 л. с., 217 Н·м), полным приводом и понижающим рядом в базовом исполнении «Классик» стоит 658 800 рублей с учетом скидок по госпрограммам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

И остается добавить, что несмотря на новый — «грузовой» — статус внедорожника, управлять им по-прежнему может любой человек с водительским удостоверением категории «B».