Владимир Путин поставил ГИБДД двойку

– Актуальной задачей остается повышение безопасности дорожного движения. Ситуация на дорогах, несмотря на определенные улучшения, по-прежнему остается сложной. Каждый день в ДТП гибнет почти 50 и получают ранение около 600 человек. Это очень много. Трагически много, — заявил гарант наших прав, выступая на полицейском совещании.

И потребовал, в том числе, «предъявлять повышенные требования к сдаче Правил дорожного движения и выдаче водительских 'прав». Видимо, г-н президент был накануне этого выступления отменно проинформирован о том бардаке, что творится в ГИБДД в этом вопросе. И, честно говоря, я даже не знаю, как теперь будут выходить из положения по полной программе севшие в лужу гаишники. Вот вам только один маленький пример, почему ни о каких повышенных требованиях к сдаче ПДД сегодня и речи идти не может.

Так, у ГИБДД до сих пор нет утвержденных экзаменационных билетов для приема теоретического экзамена на целый ряд категорий транспортных средств, включая, между прочим, трамваи и троллейбусы. Будущие вагоновожатые в течении многих лет сдают экзамены по вопросам, предназначенным для грузовиков и автобусов. Но где, спрашивается, грузовики, а где трамваи? Но для ГИБДД разницы, похоже, нет. Между тем, именно водители рельсового электротранспорта отличились в 2018 году, дав прирост количества ДТП на 34.6%, а рост количества погибших в этих ДТП людей — на 600%.

Но дальше — больше, поскольку похожая история творится и с требованием главы государства предъявлять повышенные требования к выдаче «прав».