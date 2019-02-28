Владимир Путин поставил ГИБДД двойку

Фото kremlin.ru
Черным четвергом могут назвать 28 февраля 2019 года отечественные придорожные полицейские, поскольку Президент РФ вставил им в этот день такой пистон, после которого в приличном обществе высокопоставленные чиновники в лучшем случае подают в отставку. Но то в приличном. А в российском, даже получив черную метку, эти господа все-равно держатся за свое кресло до последнего. В нашем случае — до последнего выжившего в дорожных войнах. И его черед, если ничего в дорожной политике МВД не изменится, придет даже быстрее, чем мы думаем. О чем Владимир Путин с предельной ясностью и заявил на расширенном заседании коллегии МВД РФ.
Александр Ростарчук

– Актуальной задачей остается повышение безопасности дорожного движения. Ситуация на дорогах, несмотря на определенные улучшения, по-прежнему остается сложной. Каждый день в ДТП гибнет почти 50 и получают ранение около 600 человек. Это очень много. Трагически много, — заявил гарант наших прав, выступая на полицейском совещании.

И потребовал, в том числе, «предъявлять повышенные требования к сдаче Правил дорожного движения и выдаче водительских 'прав». Видимо, г-н президент был накануне этого выступления отменно проинформирован о том бардаке, что творится в ГИБДД в этом вопросе. И, честно говоря, я даже не знаю, как теперь будут выходить из положения по полной программе севшие в лужу гаишники. Вот вам только один маленький пример, почему ни о каких повышенных требованиях к сдаче ПДД сегодня и речи идти не может.

Так, у ГИБДД до сих пор нет утвержденных экзаменационных билетов для приема теоретического экзамена на целый ряд категорий транспортных средств, включая, между прочим, трамваи и троллейбусы. Будущие вагоновожатые в течении многих лет сдают экзамены по вопросам, предназначенным для грузовиков и автобусов. Но где, спрашивается, грузовики, а где трамваи? Но для ГИБДД разницы, похоже, нет. Между тем, именно водители рельсового электротранспорта отличились в 2018 году, дав прирост количества ДТП на 34.6%, а рост количества погибших в этих ДТП людей — на 600%.
Но дальше — больше, поскольку похожая история творится и с требованием главы государства предъявлять повышенные требования к выдаче «прав».

Фото mvd.ru

Тут вообще полный швах, поскольку ГУ ОБДД МВД РФ занимается как раз обратным, вот уже девять месяцев к ряду проталкивая бредовую идею по отмене одного из трех существующих ныне экзаменов для получения в/у — а именно этапа проверки навыков и умений кандидатов в водители на так называемой площадке (автодрома).

Между тем, сама же полицейская статистика говорит, что в том числе и благодаря пресловутой площадке продолжается устойчивое снижение аварийности с участием начинающих водителей (в минувшем году — на 3,8% по сравнению с 2017-м). И это итог многострадальной автошкольной реформы, в которой и автодромам, и экзаменам на площадке уделено много внимания.
В результате, начиная с 2015 года показатель снижения аварийности среди молодых-неопытных превысил 60%. И почему именно здесь гаишники вздумали что-то менять — остается совершенно непонятным. Ясно одно — предлагаемые изменения в экзаменах четко ориентированы на увеличение коррупционной составляющей, а никак не на снижение аварийности.

Но и это еще ягодки. А цветочки в том, что за четыре минувших года, минувших после старта автошкольной реформы, Госавтоинспекция не удосужилась выпустить ни одного нормативного документа по выдаче автошколам заключений и согласовании программ обучения. Их не было, нет. и неизвестно, когда будут. И, кстати сказать, даже Указ Президента РФ от 15 сентября прошлого года на эту тему господам гаишникам — не указ.

Фото ТАСС

Да что там говорить, если в ведомстве г-на Черникова не ведется элементарной статистики по количеству выданных водительских удостоверений и приему экзаменов.

И уж совсем плохо обстоят сегодня дела с аварийностью с участием детей и подростков — цифры растут. Рекорды бьют и водители такси, особенно иностранного происхождения. Да и водители автобусов, пойманные пьяными во время ДТП (около 100 инцидентов) — сигнал того, что напрочь потерян контроль, как на дорогах, так и на этапе выпуска на линию и предрейсового осмотра водителей.

В общем, прав Владимир Путин: ГИБДД есть, есть чем заниматься. И лучше бы не проектами типа электронных «права», а снижением аварийности. А то ведь кто знает, чем обернется для службы расширенная коллегия МВД-2020?

водительское удостоверение, автошколы, экзамены в ГАИ, произвол ГАИ, безопасность дорожного движения, ГИБДД, коррупция
28 февраля 2019
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