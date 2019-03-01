У мотоциклов Yamaha обнаружено сразу два дефекта

Росстандарт сообщил об отзывной кампании 69 мотоциклов модели Yamahа XP530D-A. Под сервисную акцию попадает партия «железных коней», реализованных с мая 2017 года по декабрь 2018 года.

В указанных мотоциклах производитель обнаружил вероятность сбоев в работе программного обеспечения блока управления двигателем (ECU). В ряде случаев при частично открытой дроссельной заслонке на холостых оборотах может образоваться недостаточно обогащенная топливно-воздушная смесь. Не исключено, что это вызовет хлопки в выпускной системе и полную остановку двигателя.

Кроме того, в той же серии мотоциклов оказался недостаточно прочный приводной ремень, который в случае даже незначительныго повреждения в процессе эксплуатации может оборваться.

Производитель обязуется за свой счет перепрогаммировать блок управления двигателем (ECU) и заменить приводной ремень в неисправных экземплярах. Для этого полномоченные представители ООО «Ямаха Мотор Си-Ай-Эс» проинформируют владельцев мотоциклов о необходимости предоставить их в ближайший дилерский центр.