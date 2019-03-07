В Женеве представлен обновленный Mitsubishi ASX

Экстерьер кроссовера оформлен в новом корпоративном стиле, знакомом по последнему L200 и Eclipse Cross. Салон оборудован более крупным 8-дюймовым монитором мультмедийной системы, которая в свою очередь получила навигацию TomTom 5 с информацией о дорожном движении в онлайн-режиме.

На европейском рынке обновленный ASX лишился 2,2-литрового турбодизеля, и теперь кроссовер будет предлагаться с бензиновым атмосферным мотором объемом 2 литра мощностью 150 л. с. В качестве коробки передач доступна пятиступенчатая «механика», либо вариатор CVT. Модель поступит в продажу в переднеприводном и полноприводном вариантах.

Когда обновленный ASX доедет до российского рынка пока неизвестно, а пока он у нас предлагается в двух комплектациях с 1,6-литровой 117-сильной «четверкой» и 2-литровым мотором мощностью 150 л. с.