Объявлена дата запуска завода Mercedes-Benz в Подмосковье

Завод Daimler AG Mercedes-Benz, строительство которого стартовало летом 2017 года, находится в 35 километрах от МКАДа в Солнечногорском районе в индустриальном парке Есипово.

Первым автомобилем, который сойдет с конвейера предприятия, станет Mercedes-Benz E-класса. Вслед за ним планируется сборка кроссоверов GLE, GLC и GLS-класса.

Выпуск немецких моделей в России будет налажен по полному циклу, включая сварку и окраску кузова. По предварительным данным объемы производства составят примерно 25 000 — 30 000 машин в год.

На первом этапе завод расчитан на 1 000 рабочих мест, но впоследствии число сотрудников может быть увеличено. Объем инвестиций в российско-немецкий проект составляет около 250 миллионов евро.