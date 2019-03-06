Mercedes-Benz представил очень необычный фургон

Концептуальный Mercedes-Benz EQV оснастили одним электромотором для переднего привода. Бесшумный агрегат способен развивать до 150 кВт (204 л. с.). Под днищем штутгартские инженеры поместили аккумуляторную батарею емкостью 100 кВт/ч. Она дает запас хода при полном заряде до 400 км. Максимальная скорость вэна ограничена 116 км/ч.

Электрокар можно заряжать, используя специальное зарядное устройство или прямо из дома, от стандартной розетки. При этом специальная функция позволяет за 15 минут прибавить запас энергии сразу на сотню километров.