Mercedes-Benz представил очень необычный фургон

На автосалоне в Женеве на суд публике из разных уголков планеты представили Mercedes-Benz Concept EQV — электрический минивэн, чью серийную сборку практически в первозданном виде наладят уже в ближайшее время.
Концептуальный Mercedes-Benz EQV оснастили одним электромотором для переднего привода. Бесшумный агрегат способен развивать до 150 кВт (204 л. с.). Под днищем штутгартские инженеры поместили аккумуляторную батарею емкостью 100 кВт/ч. Она дает запас хода при полном заряде до 400 км. Максимальная скорость вэна ограничена 116 км/ч.
Электрокар можно заряжать, используя специальное зарядное устройство или прямо из дома, от стандартной розетки. При этом специальная функция позволяет за 15 минут прибавить запас энергии сразу на сотню километров.
По умолчанию салон «зеленого» минивэна оборудован шестью отдельными креслами, но при желании можно получить как семиместный, так и восьмиместный автомобиль. Интерьер из темно-синей искусственной кожи украшают декоративные вставки золотисто-розового оттенка. Центральное место занимает большой дисплей информационно-развлекательного комплекса нового поколения MBUX.
Предположительно, серийный электровэн представят осенью на мотор-шоу во Франкфурте. Приблизительно в это же время стартует и производство.