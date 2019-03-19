АВТОВАЗ увеличивает производство LADA Vesta

Указаная партия включает «Весты» в модификациях седан, универсал, Cross и SW Cross. В прошлом году дилерам было отгружено 108 364 автомобиля LADA Vesta.

Что касается спортивной модификации, то в Ижевске выпускают только ее кузов, а все остальное собирают на тольяттинских производственных площадках. В этом году Vesta Sport выйдет в количестве 1200 экземпляров.

Напомним, что в будущем АВТОВАЗ собирается обновить LADA Vesta, однако в планах на 2019-ый модели с индексом FL отсутствуют

Зато в конце текущего года стартует производство модификации с мотором HR16DE от Nissan объемом 1,6 л мощностью 114 л. с. и вариатором Jatco. Первые экземпляры поступят в продажу в начале 2020-го.