Как определить, какая жидкость вытекает из вашего авто

В автомобиле используется несколько видов технических жидкостей, утечка каждой из которых свидетельствует о разгерметизации определенной гидравлической системы. Прежде всего, происхождение лужи под машиной распознается с помощью запаха, плотности и цвета, а также от места ее расположения под днищем. Цвет жидкости, ее запах и консистенцию легко определить, опустив в лужицу белую салфетку, в которую она впитается.

Конденсат

Как уже было сказано выше, чаще всего под автомобилем можно видеть вытекший конденсат от работающего кондиционера. Обычно лужа из бесцветной жидкости появляется под капотом, и чем дольше стоит машина, тем больше ее размеры. Иногда конденсат выделяется совсем в небольших количествах из выхлопной трубы сразу после запуска мотора в течение нескольких минут. В обоих случаях это нормальное явление, и у водителя нет ни малейшего повода для беспокойства.