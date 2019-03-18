Как определить, какая жидкость вытекает из вашего авто

Наступает теплый сезон, и, как известно, на сухом асфальте, в тех местах, откуда только что отъехал автомобиль, частенько можно видеть небольшие лужицы. Чаще всего это капает безобидный конденсат от работающего кондиционера в автомобиле. Но вот беда — случается, что жидкость появляется под днищем машины, где кондиционер выключен. Как установить ее происхождение, разобрался портал «АвтоВзгляд».
В автомобиле используется несколько видов технических жидкостей, утечка каждой из которых свидетельствует о разгерметизации определенной гидравлической системы. Прежде всего, происхождение лужи под машиной распознается с помощью запаха, плотности и цвета, а также от места ее расположения под днищем. Цвет жидкости, ее запах и консистенцию легко определить, опустив в лужицу белую салфетку, в которую она впитается.
Конденсат
Как уже было сказано выше, чаще всего под автомобилем можно видеть вытекший конденсат от работающего кондиционера. Обычно лужа из бесцветной жидкости появляется под капотом, и чем дольше стоит машина, тем больше ее размеры. Иногда конденсат выделяется совсем в небольших количествах из выхлопной трубы сразу после запуска мотора в течение нескольких минут. В обоих случаях это нормальное явление, и у водителя нет ни малейшего повода для беспокойства.
Жидкость из коробки передач
А вот если вы обнаружили под передней частью машины вязкую лужицу бурого или красного цвета, то это уже однозначный сигнал для срочного обращения в автосервис. Скорее всего речь идет об утечке жидкости из автоматической коробки передач. Обычно она медленно впитывается в асфальт и имеет острый специфический запах.
Моторное масло
Утечка моторного масла происходит из-под капота, и его оттенок зависит от срока эксплуатации — чем оно темнее, тем дольше используется. Запах моторного масла обычно слегка отдает бензином. Оно медленно впитывается в асфальт и оставляет на нем жирное темное пятно. Конечно, обнаружив его под днищем вашей машины, будьте готовы к серьезной диагностике двигателя и весьма затратному ремонту.
Незамерзайка из бачка омывателя
Как выглядит и чем пахнет очиститель лобового стекла наверняка знает каждый водитель. В зимний сезон незамерзайку приходится заливать регулярно, поэтому ее легко определить и по цвету, и по аромату.
Хотя она может быть голубой, зеленой, красной или оранжевой, но запах у нее характерный — резкий и химический. Незамерзайка вытекает из-под капота.
Жидкость из гидроусилителя
Цвет жидкости из гидроусилителя руля, в разных случаях может иметь различные оттенки — от желтоватого и карамельного до охристого и красноватого. У нее не сильно вязкая консистенция, и она быстро впитывается в твердую поверхность. Кроме того, у этой жидкости не очень выраженный запах, а иногда он и вовсе отсутствует. Капает она обычно из-под капота с левой стороны — там, где установлен руль.
Тормозная жидкость
При утечке тормозной жидкости за руль садиться крайне опасно. А кроме того, машины с неисправностями тормозной системы эксплуатировать противозаконно. По внешним признакам «тормозуха» напоминает желтоватую или красноватую жидкость усилителя рулевого управления.
У них похожи запахи, хотя в тормозной выразительнее чувствуется спирт. В отличие от локального расположения рулевой системы в передней части машины, тормозные магистрали растянуты от передних колес к задним, и утечка может быть на любом их участке.
Тосол или антифриз
Охлаждающая жидкость имеет светло-розовый, голубой или зеленоватый оттенок. У нее не слишком выразительный сладковатый запах и слегка вязкая консистенция. Лужицы охлаждающей жидкости образуются под моторным отсеком. Сахаристый вкус привлекает собак и кошек, при этом она содержит ядовитые токсины и может быть для них смертельна.
Топливо
Вряд ли для водителя будет проблемой определить утечку горючего, запах которого ему хорошо знаком. И бензин, и дизельное топливо всегда прозрачны и имеют желтоватый оттенок. Попадая на асфальт, они быстро испаряются, оставляя темные пятна. Утечка может быть и под моторным отсеком, и в задней части автомобиля в районе топливного бака. Автомобиль с неисправностью топливной системы пожароопасен, поэтому ездить на нем категорически запрещено.