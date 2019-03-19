Японцы подготовили Mitsubishi L200 в новой спецверсии

Подробности о пикапе Mitsubishi L200 в особом исполнении пока держатся в секрете. Опубликовано лишь тизерное изображение. Впрочем, из него можно понять, что «вездеход», как минимум, обзаведется «люстрой» на крыше и получит переработанные бамперы.

Добавим, что моторшоу в тайской столице, уже 40-е по счету, распахнет свои двери 25 марта и продлится вплоть до 7 апреля. Туда привезут свои новинки порядка 30 автостроителей: в их числе — KIA, Hyundai, Nissan, Porsche, Rolls-Royce, Land Rover и Jaguar.

Стоит напомнить, что мировая премьера L200 нового поколения прошла в ноябре прошлого года там же в Бангкоке, а его сборка уже стартовала на заводе в тайском Лаем Чабанге. К российским дилерам пикап со дня на день/ Цены стартуют от 2 069 000 рублей.

Кстати, обозреватель портала «АвтоВзгляд» Вячеслав Василенко уже успел опробовать обновленный пикап в деле — подробнее о тест-драйве можно узнать здесь.