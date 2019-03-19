Как штрафуют водителей за вызов сотрудников ГИБДД на место ДТП

Несколько лет назад власти ввели в обиход европротокол, а вместе с тем упростили процедуру оформления мелких транспортных происшествий. Несмотря на это, многие водители по старинке вызывают на место аварии сотрудников ГИБДД — побаиваются, что из-за возможных ошибок страховая компания впоследствии откажет в выплатах. Но при этом о штрафах, предусмотренных за нарушение порядка действий при ДТП, они почему-то напрочь забывают…
Кристина Извекова

В редакцию портала «АвтоВзгляд» обратился читатель: он пожаловался на вопиющее поведение сотрудников ГИБДД, прибывших на место мелкой аварии в северо-восточном округе столицы. Герой этой истории ехал на небольшой скорости по главной двухполосной дороге, как вдруг в бок его автомобиля «прилетела» дама, выезжавшая со двора на своем авто.

Повреждения машин были незначительными, обошлось без пострадавших. Да и инициаторша аварии своей вины, как ни странно, не отрицала: «Не заметила вас, с кем не бывает». В этой ситуации можно было бы обойтись европротоколом, но посовещавшись, участники ДТП решили вызвать на место происшествия гаишников. Мало ли в бланке будет допущена ошибка — наш герой останется без выплат по ОСАГО, а «гонщица» — без возмещения по КАСКО.

Фото: pixabay.com

Сотрудники придорожной полиции прибыли на вызов через два с половиной часа — в принципе, обычная практика для столичной ГИБДД. Удивило нашего читателя другое: инспекторы выписали штраф не только «шальной» дамочке, не уступившей дорогу водителю, имевшему приоритет, но и ему самому — за нарушение порядка действий при ДТП.

Чтобы разобраться в ситуации — выяснить, насколько правомерно в данном случае было наказывать потерпевшего рублем — обратимся ко второй главе Правил дорожного движения. В пункте 2.6.1 говорится, что если в результате ДТП вред причинен только имуществу, то участники аварии обязаны освободить проезжую часть, дабы не создавать препятствия другим транспортным средствам. «Обязаны», а не «могут».

Фото: pixabay.com

Теперь заглянем в КоАП — в статье 12.27 «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным пришествием» сказано, что игнорирование водителем требований ПДД, связанных с аварийной ситуацией, чревато штрафом в размере 1000 рублей. То есть: не выставил пластиковый «треугольник», не включил «аварийку» или преградил другим шоферам путь, имея возможность оформиться с помощью европротокола — плати денежку.

Справедливости ради стоит отметить, что на сегодняшний день по статье 12.27 штрафуют далеко не всех аварийщиков, не доверяющих европротоколу. Очевидно, тут все зависит от настроения конкретных сотрудников ГИБДД, прибывших на вызов. А потому, если вы не хотите рисковать кровно нажитыми, то постарайтесь максимально точно оценить риски, прежде чем звонить в 112.

Если ДТП действительно несерьезное — скажем, одна машина в заторе легонько зацепила другую, то можно смело пользоваться европротоколом. Не спешите, заполняя бумаги, а при возникновении каких-либо сомнений обращайтесь к интернету — например, к сайту мэра Москвы, где все подробно описано. А коль оценка ущерба вызывает трудности, то звоните гаишникам — уж лучше заплатить 1000 рублей (а в первые 20 дней и вовсе 500), чем потом потратиться на ремонт скрытых повреждений.

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19 марта 2019
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