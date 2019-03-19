Как штрафуют водителей за вызов сотрудников ГИБДД на место ДТП

В редакцию портала «АвтоВзгляд» обратился читатель: он пожаловался на вопиющее поведение сотрудников ГИБДД, прибывших на место мелкой аварии в северо-восточном округе столицы. Герой этой истории ехал на небольшой скорости по главной двухполосной дороге, как вдруг в бок его автомобиля «прилетела» дама, выезжавшая со двора на своем авто.

Повреждения машин были незначительными, обошлось без пострадавших. Да и инициаторша аварии своей вины, как ни странно, не отрицала: «Не заметила вас, с кем не бывает». В этой ситуации можно было бы обойтись европротоколом, но посовещавшись, участники ДТП решили вызвать на место происшествия гаишников. Мало ли в бланке будет допущена ошибка — наш герой останется без выплат по ОСАГО, а «гонщица» — без возмещения по КАСКО.