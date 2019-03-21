Suzuki будет выпускать RAV4 под своей маркой

В рамках совместных проектов Suzuki Motor Corporation получит гибридные технологии Toyota Hybrid System, чтоб выйти с ними на индийский авторынок. Кроме того, Suzuki планируют продавать в Европе два новых электрокара, построенных на платформе RAV4 и универсала Corolla Wagon.

В свою очередь Toyota Motor Company намерена использовать наработки партнера при создании новых двигателей для своих городских субкомпактных моделей.Сборка малолитражных моторов будет налажена на польском заводе Toyota Motor Manufacturing Poland.

К тому же, Toyota планирует пополнить свой модельный ряд двумя автомобилями на базе компактных Suzuki Ciaz и Ertiga. Модели на платформе других легковушек партнера появятся под брендом Toyota также и на африканском рынке