У кого оскал шире: сравнительный тест Hyundai Tucson и Mitsubishi Eclipse Cross

Российские покупатели имеют возможность оценить преимущества Hyundai Tucson третьего поколения уже четвертый год подряд. В 2018-ом корейцы его обновили, и в прошлом месяце эта модель среди одноклассников вошла в тройку лидеров, пропустив вперед VW Tiguan и KIA Sportage.

Увы, Mitsubishi Eclipse Cross, который появился на нашем рынке чуть больше года назад, такими успехами не похвастается. По результатам февральских продаж он даже не вошел в тройку лидеров в модельном ряду Mitsubishi. Хотя если встречать наших героев по одежке, то «японец» выглядит несколько ярче и выразительнее, чем его корейский конкурент. Hyundai Tucson не лишен своего корпоративного оскала, но все же внешне он более политкорректен, миролюбив и по-европейски сдержан.

В свою очередь Eclipse Cross на его фоне откровенно провоцирует окружающих на драку, что подтверждает его хищный взгляд и атлетичный приземистый силуэт. Чего стоит массивная корма с рассеченным задним стеклом! Так что агрессивный настрой «японца» настолько убедителен, что охотно этому верится.

Внешний облик автомобиля — характеристика немаловажная, но субъективная, и уж точно не менее актуальным параметром является вместительность, особенно когда речь идет о выборе семейной колесницы.