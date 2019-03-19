У кого оскал шире: сравнительный тест Hyundai Tucson и Mitsubishi Eclipse Cross

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Сегмент компактных кроссоверов у наших соотечественников на особом счету, даже если речь не идет о бюджетных моделях. Ведь как только семейные сбережения дают такую возможность, многие с удовольствием меняют кареты, пересаживаясь с «Дастеров», «Каптюров» и «Крет» на более вместительные и оснащенные «Тигуаны», «Спортейджи» и RAV4. К тому же сравнительно недавно — в прошлом году — в этом полку прибыло: к нам в гости приехали новый Mitsubishi Eclipse Cross и рестайлинговый Hyundai Tucson.
Денис Халфин

Российские покупатели имеют возможность оценить преимущества Hyundai Tucson третьего поколения уже четвертый год подряд. В 2018-ом корейцы его обновили, и в прошлом месяце эта модель среди одноклассников вошла в тройку лидеров, пропустив вперед VW Tiguan и KIA Sportage.

Увы, Mitsubishi Eclipse Cross, который появился на нашем рынке чуть больше года назад, такими успехами не похвастается. По результатам февральских продаж он даже не вошел в тройку лидеров в модельном ряду Mitsubishi. Хотя если встречать наших героев по одежке, то «японец» выглядит несколько ярче и выразительнее, чем его корейский конкурент. Hyundai Tucson не лишен своего корпоративного оскала, но все же внешне он более политкорректен, миролюбив и по-европейски сдержан.

В свою очередь Eclipse Cross на его фоне откровенно провоцирует окружающих на драку, что подтверждает его хищный взгляд и атлетичный приземистый силуэт. Чего стоит массивная корма с рассеченным задним стеклом! Так что агрессивный настрой «японца» настолько убедителен, что охотно этому верится.

Внешний облик автомобиля — характеристика немаловажная, но субъективная, и уж точно не менее актуальным параметром является вместительность, особенно когда речь идет о выборе семейной колесницы.

Ведь наши покупатели чаще всего именно в таком качестве рассматривают кроссоверы этого сегмента. И судя по цифрам, Hyundai Tucson располагает явным преимуществом.

Начнем с того, что размер багажника Hyundai Tucson составляет 488/1478 л, а у Mitsubishi Eclipse Cross — он всего 378/1159 л. Согласитесь, разница существенная. На втором ряду в обоих кроссоверах можно менять наклон спинки сидений, но продольная регулировка дивана доступна только у «японца», и ему за это — зачет. Как бы там ни было, даже если в Eclipse Cross максимально отодвинуть назад сидения, то объем пространства на «галерке» у него будет примерно такой же как в Tucson — особо не тесно, но и вельможами себя не почувствуешь.

При этом кузов «корейца» длиннее на 70 мм (4 475 против 4 405), шире на 45 мм (1850 против 1805), но на 39 мм ниже (1685 против 1646). В то время как колесная база у них одинаковая — 2 670 мм. Зато у «японца» на 20 мм больше дорожный просвет (183 против 163).

Что касается интерьера, то центральная консоль и у Mitsu, и у Hyundai оформлена по схожей схеме — вверху отдельный планшет медиасистемы, под ним пара горизонтально вытянутых воздуховода, потом идет блок климат-контроля с двумя регулировочными кругляшами и монохромным экраном посередине, ниже — USB и AUX разъемы с розеткой, а в подвале прячется небольшое отделение для мелочей.

Только в Hyundai в этом месте еще предусмотрена беспроводная зарядка смартфона.

Если сравнивать размер мониторов медиасистемы в топовых версиях, которые были у нас на тесте, то у «корейца» он больше — 8 дюймов против 7-ми у «японца». В Eclipse Cross на центральной консоли уместились два USB-разъема, а у Tucson — только один, но другой прячется на втором ряду.

Если говорить об ощущении комфорта, то ни «японец», ни «кореец» вроде бы в этом смысле никого не обделяют — все по законам жанра. Однако в Hyundai чувствуешь себя гораздо уютнее, благодаря особому вниманию к мелочам. В своем подходе корейский производитель все больше смахивает на немцев, и его территория выглядит более добротной и стильной. Вроде бы радикальных отличий ни в оформлении, ни в эргономике нет, но жить хочется рядом с корейским логотипом.

В качестве тестовых экземпляров мы использовали Hyundai Tucson с 2-литровым турбодизелем мощностью 185 л. с. и восьмиступенчатым «автоматом», а также Mitsubishi Eclipse Cross со 150-сильным турбомотором объемом 1,5 л и бесступенчатым вариатором. Оба автомобиля оснащены системой полного привода.

Надо отдать должное японскому производителю, Eclipse Cross в отношении ездовых характеристик получился на голову выше, чем ASX. Да и в сравнении с Outlander он выглядит более сбалансированным относительно управляемости. «Турбочетверка» в Eclipse Cross знает свое дело, запала у нее хватает за глаза, и тяги под педалью газа предостаточно.

Правда, при разгоне с места иногда досаждает явная растерянность вариатора, и особенно на низах. Кроме того, далеко не в пользу драйверского характера говорят настройки рулевого управления и подвески. Для столь амбициозной и многообещающей внешности хотелось бы более информативного и острого штурвала. Да и амортизаторам не хватает собранности и жесткости — валкий «японец» откровенно теряется в поворотах и сильно раскачивается на волнообразном асфальте. Зато, если никуда не торопиться, при размеренной езде Eclipse Cross предельно сговорчив, комфортен и готов подарить водителю массу удовольствия от вождения.

В этом отношении не подведет и деликатный Hyundai Tucson. К тому же, как только в нем трогаешься с места, сразу бросается в глаза его явное преимущество — восьмиступенчатый «автомат», который вовремя подхватывает оптимальные обороты, направляя 185-сильный табун в нужное русло.

А если учесть импульсивный взрыв на самых низах 2-литрового турбодизеля, то сразу становится понятно, что за спокойной корейской внешностью скрывается нехилый гонор. Так что несмотря на умеренный оскал в сравнении с Mitsu, Hyundai легко даст сдачи.

Конечно, на спортивные рекорды «кореец» также не претендует, но в сравнении с японским конкурентом у него более информативный руль и гораздо собраннее подвеска. Впрочем, главное, что ездовые характеристики обоих кроссоверов в полной мере соответствуют статусу комфортного семейного автомобиля, и среднестатистический глава семьи уж точно скучать не будет ни за рулем Tucson, ни в Eclipse Cross. Разница лишь в том, что «кореец» в управлении все-таки более десциплинирован.

Стоимость топовых версий, побывавших на тесте портала «АвтоВзгляд», переваливает за два миллиона. При схожем списке опций «японец» оценен в 2 236 000, а «кореец» — в 2 204 000 рублей.

Что касается базовых расценок, то переднеприводный Eclipse Cross с аналогичным безальтернативным 1,5-литровым турбомотором и вараитором обойдется в 1 890 000. В свою очередь Tucson и здесь ведет себя скромнее — стоиомость станадртной комплектации с 2-литровой 150-сильной «четверкой» и шестиступенчатой «механикой» составляет 1 444 000 «деревянных». Как видно, скромность украшает не только человека, и не важно у кого оскал шире…

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20 марта 2019
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