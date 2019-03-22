Немцы отзывают в России BMW X5

Под сервисную акцию попали всего пять автомобилей BMW X5, проданных с октября 2018 года по настоящее воемя. В указанных машинах производитель обнаружил проблемы в креплении ремня безопасности к водительскому сиденью, а также неисправность в соединении левого переднего кресла с днищем кузова.

Немцы не исключают, что это может стать причиной шумов, однако о возможных рисках для безопасности водителя ничего не сообщают.

Уполномоченные представители изготовителя ООО «БМВ Русланд Трейдинг» оповестят владельцев указанных кроссоверов о необходимости предоставить их в ближайший дилерский центр для проведения бесплатных ремонтных работ. На машинах проверят крепления и при необходиомсти заменят винты.

Напомним, что в прошлом месяце компания BMW отозвала в России почти 20 000 своих моделей 2011 — 2016 годов выпуска из-за дефектов выпускной системы.