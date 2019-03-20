Каким станет BMW 1-й серии нового поколения

Более того, первые европейские покупатели получат немецкие «копеечки» нового поколения еще до конца года. И хотя о точной дате премьеры речи пока не идет, все же можно предположить, что новинку покажут на Франкфуртском моторшоу в сентябре. Но не стоит исключать, что в Сети рассекретят BMW 1 Series несколько раньше мирового дебюта.

Премиальную «пятидверку» построят на модульной платформе FAAR для авто с гибридными моторами и электродвигателями, производной от архитектуры UKL, позволяющей собирать переднеприводные и полноприводные авто. Это, конечно, может расстроить поклонников автомобилей с приводом на задние колеса, но нововведение позволит сделать хетч просторнее, а кроме того, по словам представителя бренда, поможет производителю сократить расходы на 741 доллар при сборке каждого экземпляра.

Стоит напомнить, что вечные конкуренты — компании BMW и Mercedes-Benz — собираются объединить усилия для создания новой модульной платформы для «единички» и A-класса. Если марки достигнут соглашения, то модели на свежей «тележке» увидят свет в 2025 году.