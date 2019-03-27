Renault задумался о слиянии с FIAT Chrysler

Агрессивная политика слияний с крупнейшими мировыми автопроизводителями, начатая бывшим главой альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосом Гоном? может продолжиться в самом ближайшем будущем.

Financial Times со ссылкой на свои анонимные источники сообщает, что Renault планирует возобновить в течение ближайших 12-ти месяцев переговоры с японским Nissan о слиянии, а затем при запустить процесс объедининения с еще одним мировым автопроизводителем — скорее всего, с итало-американским FIAT Chrysler.

Сообщается, что переговоры на эту тему с руководством последней уже велись несколько лет назад, однако были заблокированы французским регулятором.