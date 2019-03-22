Тест-драйв Hyundai Tucson с новой АКП: великолепная «восьмерка»

Помимо освеженной внешности, Hyundai Tucson теперь может похвастать 8-ступенчатым «автоматом» вместо прежнего шестискоростного агрегата. Правда, эта коробка полагается лишь для дизельной комплектации кроссовера. С бензиновыми агрегатами, имеющимися в списке оснащения Hyundai Tucson, ее, к сожалению, дружить не научили.

Именно такую машину — рестайлинговый Tucson со 184-сильным дизельным мотором и автоматической КП мы и получили на тест. Внешне отличия от предыдущего варианта кроссовера сводятся, по большому счету, к обновлениями на «лице».

Радиаторная решетка получила «более горизонтальный» рисунок, добавив машине солидности. Корейцы перелицевали и передний бампер (особенно в области противотуманок) и инсталлировали в машину полностью светодиодную оптику. Салон тоже обновился.

В первую очередь, за счет «взлета» восьмидюймового тач-скрина вверх, практически на «подоконник» — под лобовое стекло. Любопытно, что точно такой же монитор можно обнаружить и в салоне моделей, выпускаемых под премиальным брендом Hyundai — Genesis.