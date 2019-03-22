Тест-драйв Hyundai Tucson с новой АКП: великолепная «восьмерка»

Обычно от модели, прошедшей рестайлинг, каких-то серьезных новостей, ломающих, так сказать, парадигмы, не ожидается в принципе. Обновление «мордочки», «глазок» и прочая «косметика» на характер машины, как правило, не влияют. Модернизированный же Hyundai Tucson третьего поколения получил еще и новую АКП.
Помимо освеженной внешности, Hyundai Tucson теперь может похвастать 8-ступенчатым «автоматом» вместо прежнего шестискоростного агрегата. Правда, эта коробка полагается лишь для дизельной комплектации кроссовера. С бензиновыми агрегатами, имеющимися в списке оснащения Hyundai Tucson, ее, к сожалению, дружить не научили.
Именно такую машину — рестайлинговый Tucson со 184-сильным дизельным мотором и автоматической КП мы и получили на тест. Внешне отличия от предыдущего варианта кроссовера сводятся, по большому счету, к обновлениями на «лице».
Радиаторная решетка получила «более горизонтальный» рисунок, добавив машине солидности. Корейцы перелицевали и передний бампер (особенно в области противотуманок) и инсталлировали в машину полностью светодиодную оптику. Салон тоже обновился.
В первую очередь, за счет «взлета» восьмидюймового тач-скрина вверх, практически на «подоконник» — под лобовое стекло. Любопытно, что точно такой же монитор можно обнаружить и в салоне моделей, выпускаемых под премиальным брендом Hyundai — Genesis.
Из новых приятных мелочей, появившихся в обновленном Tucson, упоминания заслуживают беспроводная зарядки для смартфонов возле селектора АКП и USB-порт в распоряжении седоков заднего ряда.
Водителю теперь помогают система автоматического управления дальним светом, электронный ассистент удержания полосы движения и адаптивный круиз-контроль. Вместе они четко «держатся» за корму впереди идущего авто и бдят за тем, чтобы машина не «вывалилась» за разметку на асфальте.
Но почувствовать себя владельцем пафосного Tesla-беспилотника в этом кроссовере не удастся. Убираешь руки с руля, система это немедленно замечает и если ты не реагируешь на ее предложения взять машину под контроль, Tucson начинает тормозить и принимать к правой обочине, сообразив, что «мехвод контужен, скорость движения и поворотов снижена»…
В российских условиях воспользоваться прелестями умного «круиза» можно лишь иногда, на скоростной трассе, а вот новый «автомат» в паре с корейским 2-литровым дизелем будет радовать владельца постоянно.
Заметим, что этот 8-ступенчатой гидромеханический агрегат уже известен нам по KIA Sorento Prime. Но та машина потяжелее Tucson будет, поэтому прямых параллелей в работе одной КП на двух разных моделях проводить не приходится.
Прежний 6-ступенчатый туксоновский «автомат» в связке с этим же 184-сильным мотором, но на KIA Sportage, несколько опечалил в свое время автора этих строк — своей задумчивостью и довольно высоким расходом.
Но если с потреблением топлива еще как-то можно было мириться, то по поводу «коробки», помнится, я мечтал, чтобы корейцы сделали Sportage/Tucson именно с этим дизелем, но с механической КП.
Такая комбинация, тосковал ваш покорный слуга, превратила бы рядовой кроссовер в почти что городской болид. Да и на заправку заметно реже заезжать пришлось бы… Возвращаясь к нашему Tucson замечу, что некоторые мечты отчасти воплотились в реальность.
С 8-ступенчатой коробкой, возможно благодаря ее более широкому, чем у 6-ступенчатого собрата диапазону передаточных отношений, кроссовер стал несколько резвее.
Это чувствуется уже при старте машины. Рестайлинговый Tucson динамиченее на нижних передачах и позволяет водителю заметно большее при стартах со светофора и ускорениях со средних скоростей. В более спокойном режиме движения коробка норовит побыстрее «забраться» на высокие передачи. На трассе так вообще: на 90 км/ч вполне нормально работает 8-я, с каждым километром пути экономя топливо.
При нормальной, но отнюдь не пенсионерской манере езды, расход топлива в городе составил у нас около 10 литров на каждую «сотню». На трассе мы укладывались и в 7,5 л/100 км. Но гораздо приятнее было перевести машину в «спортивный» режим.
Электроника при этом не торопится переключать КП на передачу повыше, дизелек дольше держит средние и высокие обороты. В «пулю» из-за этого Tucson не превращается, но пилотировать его становится заметно интересней. Да, расход топлива при этом немного растет, но не критично.
В общем, теперь самая дорогая машна в линейке кроссоверов Hyundai Tucson стала еще более динамичной и экономичной. Хотя и не дешевой. Ценник на нее начинается от 1,8 млн. рублей, а в самой богатой комплектации за рестайлинговый Tucson придется выложить не менее 2,2 млн.