Стартовали российские продажи рестайлингового Honda Pilot

Обновленный Honda Pilot 2019-го модельного года официально появился на российском рынке. Машина получила модернизированный передний бампер с хромированной решеткой радиатора, новый дизайн колесных дисков и дополнительные хромированные элементы на кузове.

К светодиодным фарам ближнего света и дневным ходовым огням добавились противотуманные LED-фары, доступные во всех трех комплектациях — Lifestyle, Executive и Premium. Силовой агрегат у Pilot все также один единственный — 3,0-литровый бензиновый V6 PI VTEC мощностью 249 л. с. С ним машина разгоняется до 100 км/ч за 9,1 секунды.

Трансмиссия также не блещет обилием вариантов — в наличии только полный привод iVTM-4. В ходе обновления трансмиссия получила интеллектуальную систему ITM, которая позволяет выбрать один из нескольких режимов движения: стандартный, езда по грязи, песку или снегу.

Цена автомобиля в базовой версии стартует с 3,215 млн. рублей. Максимальная комплектация Honda Pilot стоит 3,815 млн. рублей.